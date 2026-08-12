Los Lakers cambian de dueño tras un traspaso récord de 12.000 millones de dólares

Mark Walter deja de ser dueño de Los Ángeles Lakers. El director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global habría alcanzado un acuerdo para vender la franquicia a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.000 millones de dólares —unos 10.300 millones de euros—, según informa ESPN.

Walter se hizo con el equipo hace poco más de un año por cerca de 10.000 millones —alrededor de 8.500 millones de euros— después de cerrar un acuerdo con la familia Buss, que llevaba al frente como propietaria desde 1979. Ahora, el empresario estadounidense está cerca de cerrar la venta más alta para un equipo de la NBA.

Josh Kushner es inversor en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital y Bob Iger es quien le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas.

"Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss", aseguraron los nuevos propietarios en un comunicado publicado por ESPN.

Por otro lado, Walter reconoció que había sido un honor ser propietario de la franquicia y se mostró agradecido con todo el mundo: "Lo que me llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera de la familia. Estoy agradecido a Jeanie Buss, a la familia Buss, a los jugadores y al personal por recibirme en este capítulo".

El empresario estadounidense controlaba el 21% de los Lakers desde 2021 y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia. Esto le sirvió para adquirirla en el verano de 2025. Anteriormente, los Lakers habían pertenecido a la familia Buss, siendo Jerry Buss quien se hizo con la franquicia en 1979 por 67,5 millones de dólares —cerca de 60 millones de euros.

En el paquete comprado se incluía a Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum. En 2013, con la muerte del patriarca, pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando. En todo ese tiempo con la familia Buss, los Lakers reunieron 11 de los 17 anillos de la NBA.