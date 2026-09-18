De la cancha a los despachos: José Manuel Calderón asciende en la estructura de los Cavaliers

José Manuel Calderón sigue ganando peso en los Cleveland Cavaliers. La franquicia de Ohio ha anunciado este viernes una remodelación de su estructura deportiva que incluye el ascenso del exjugador español al puesto de mánager general adjunto, un nuevo paso en la carrera del extremeño en los despachos de la NBA.

Los Cavaliers han confirmado que Brandon Weems asume el cargo de mánager general, mientras que Jon Nichols pasa a desempeñar las funciones de mánager general asociado. Junto a Calderón, Brendon Yu también será mánager general adjunto. Los cambios tienen efecto inmediato, según ha anunciado la franquicia.

La reestructuración ha sido comunicada por Koby Altman, presidente de Operaciones de Baloncesto de los Cavaliers, que mantiene así a Weems como una de las principales figuras de la organización. Calderón, por su parte, da un salto en el organigrama después de varios años vinculado a la dirección deportiva de la franquicia.

De asesor especial a la primera línea de los despachos

El exbase español regresó a los Cavaliers en 2022, en aquella ocasión como asesor especial de la oficina directiva. Desde entonces ha participado en diferentes iniciativas de la organización y, según destaca el propio club, ha tenido un papel relevante en la consecución de distintos objetivos tanto dentro como fuera de la cancha.

Entre esas iniciativas aparece el campamento de entrenamiento de los Cavaliers de 2026 en The Embassy, las instalaciones situadas en Fuengirola (Málaga), que acogieron la preparación del equipo estadounidense. Una conexión con España que también ha servido para reforzar la relación de Calderón con la franquicia.

Su trayectoria en los despachos no comenzó, en cualquier caso, en Cleveland. Antes de incorporarse a la organización de los Cavaliers, Calderón trabajó para la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) como asistente especial. Allí colaboró estrechamente con la entonces directora ejecutiva Michele Roberts y con el equipo directivo de la asociación en cuestiones relacionadas con la estrategia sindical y los asuntos que afectaban a los jugadores de la NBA.

14 temporadas y siete equipos en la NBA

Calderón aporta ahora al organigrama de los Cavaliers una experiencia que va mucho más allá de los despachos. El español disputó 14 temporadas en la NBA, defendiendo las camisetas de siete franquicias diferentes.

El base pasó por Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers. Fue precisamente con la franquicia de Ohio con la que vivió una de las etapas más importantes de su carrera estadounidense, formando parte del equipo que alcanzó las Finales de la NBA en la temporada 2017-18.

Ahora, varios años después de su retirada, Calderón continúa ligado al baloncesto estadounidense desde otra perspectiva. Su ascenso a mánager general adjunto le sitúa un escalón más arriba dentro de la estructura deportiva de los Cavaliers y supone un reconocimiento a la labor que viene desempeñando desde su regreso al club en 2022.

Del parquet a los despachos. Calderón cambia definitivamente la pista por los teléfonos, los informes y las decisiones deportivas, pero sigue dentro de la NBA y, en este caso, en una franquicia que ya conoce perfectamente desde dentro.