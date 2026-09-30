La camiseta más cara de la historia: Jordan bate su propio récord con una venta de 12,26 millones

Michael Jordan y sus Chicago Bulls vuelven a hacer historia. La camiseta que Air Jordan lució, con el número 23, en las Finales de la NBA de 1998 frente a los Utah Jazz se ha vendido este martes por 12,26 millones de dólares, un récord para una elástica de colección de la liga estadounidense.

La prenda salió a subasta el 15 de septiembre en Joopiter, la plataforma fundada por el artista Pharrell Williams. Un coleccionista se ha hecho con ella por 12,26 millones, superando así los 10,1 millones de dólares que se habían pagado anteriormente por otra camiseta del propio Jordan de aquellas mismas Finales.

Joopiter destaca que la pieza fue utilizada durante The Last Dance, la última temporada en la que Jordan conquistó el título. "Marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global", señala la plataforma.

Aquella noche, Jordan fue el máximo anotador con 24 puntos. Su actuación ayudó a los Bulls a ganar el tercer partido y ponerse 2-1 en la serie. La eliminatoria fue la sexta y última aparición del astro en unas Finales de la NBA y terminó con su sexto anillo, sellado con una de las jugadas más recordadas de su carrera: The Last Shot. A cinco segundos del final, Jordan anotó la canasta que puso por delante a Chicago.

El mercado de los recuerdos deportivos sigue disparado. En diciembre de 2025, Joopiter sacó a subasta las zapatillas Nike Kobe 6 Grinch que Kobe Bryant llevó en el partido de Navidad de 2010 ante los Miami Heat de LeBron James, con un precio mínimo de 10 millones de dólares.

En agosto, un cromo firmado por Bryant y Jordan alcanzó más de 12,9 millones de dólares en una subasta de Heritage Auctions. La venta marcó un récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y convirtió la pieza en el segundo objeto de coleccionismo deportivo más caro de todos los tiempos.