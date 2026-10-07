El gigante español que con 2,21 metros ya asombra en la NBA : "Hay que estar en muy buena forma para hacer esas cosas"

La NBA española no se reduce a los nombres consolidados. En Oklahoma City acaba de asomar otro, y el primer partido de pretemporada da motivos para fijarse en él. Aday Mara, elegido en el puesto 12 del último draft, se estrenó con los Thunder como titular. Esa es la primera noticia: en su primer partido fue titular. Ya te da una gran pista de que le gusta al entrenador, Mark Daigneault, porque en la NBA a veces cuesta apostar por extranjeros. Disputó 18 minutos, firmó 12 puntos sin fallo (5 de 5 en tiros de campo), capturó nueve rebotes, dio tres asistencias y colocó tres tapones. Un partido muy completo y sobrio. El equipo, sin varios de sus referentes, perdió 110-116, pero el dato del debut se lo llevó el interior español.

Estos 30 segundos de Mark Daigneault sobre Aday Mara. vía @NBAspain pic.twitter.com/796PJy8CnF — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 7, 2026



Mark Daigneault subrayó el trabajo acumulado desde el final de la Summer League hasta el training camp: "Son muchos días los que acumuló con la cabeza gacha, trabajando en su acondicionamiento físico, y se notó esta noche". Y acotó el perfil: "Es un jugador muy efectivo por su nivel de habilidad en ataque y por su impacto en defensa, pero hay que estar en muy buena forma para hacer esas cosas, y él está trabajando para eso". El resumen fue escueto: "Fue un inicio muy bueno para él".

Aday Mara is completely obliterating Derik Queen tonight. He's probably been the best player on the court and has the OKC commentators laughing. Here he swats Queen easily and then beats him down the court to get position for the easy impressive putback.pic.twitter.com/BxihQ0ztOc — Hot Hand Theory (@HotHandTheory) October 7, 2026

La acción que mejor explica por qué conviene mirarlo llegó al inicio del segundo cuarto. Taponó bajo su aro, salió a la contra, recibió en carrera y terminó con una bandeja en extensión. Con 2,21 metros, no hay muchos interiores capaces de resolver así una transición. En el banquillo, Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams se levantaron: unos con gesto de incredulidad, otros imitando el finger roll. El propio jugador lo contó sin adornarlo: "Lo vi, lo vi. Fue gracioso. Estaban haciendo el gesto de finger roll. Yo sólo estaba allí, pillé el balón, vi el aro y creía que ni podía hacer un mate, así que intenté hacer una bandeja. Fue divertido".

Es pretemporada, y un estreno no hace una carrera. Aun así, España tiene desde ya un interior más al que seguir en la liga: campeón universitario en el torneo que allí más pesa, con visión de pase, finalización apoyada en la altura y los fundamentos, e intimidación en el aro. Empezar así, con el banquillo de los Thunder de pie, basta para ponerle el ojo encima.