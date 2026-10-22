Trump llama "desgracia total" a LeBron James por su actitud durante el himno

Donald Trump ha arremetido duramente contra LeBron James por su comportamiento durante la interpretación del himno nacional en los instantes previos al estreno de los Philadelphia 76ers. El presidente de Estados Unidos calificó al jugador de "desgracia total" y le acusa de no mostrar respeto por su país.

La polémica comenzó tras difundirse unos vídeos del partido inaugural de los Sixers ante los New York Knicks, disputado este martes. En las imágenes, LeBron aparece ensayando movimientos de swing de golf y simulando tiros a canasta mientras sonaba The Star-Spangled Banner. A su lado, el resto de los jugadores permanecía formado en línea.

LeBron James seen messing around during the national anthem. pic.twitter.com/fzt4kHzoIn — Leading Report (@LeadingReport) October 22, 2026

Trump compartió la grabación del encuentro, que terminó con victoria de Philadelphia por 106-100. "Es una desgracia total", escribió el mandatario en Truth Social, donde también sostuvo que James no muestra "ningún respeto" por Estados Unidos.

La crítica no se quedó ahí. Trump reclamó al jugador que pidiera perdón "a todos esos grandes guerreros y héroes americanos que murieron por la bandera estadounidense". El presidente convirtió así unos gestos captados antes del salto inicial en un nuevo enfrentamiento público con una de las figuras más reconocidas de la NBA.

Un estreno marcado por la polémica

Los movimientos de LeBron ante el himno contrastaron con la actitud del resto de los jugadores, que aguardaron en formación durante la ceremonia. Las imágenes se propagaron en redes sociales y dieron pie a comentarios sobre el respeto a los símbolos nacionales y la libertad de los deportistas para expresarse en la cancha.

El episodio eclipsó parte de la atención sobre el estreno de los Sixers, que comenzaron la temporada con una victoria ajustada ante los Knicks, actuales campeones de la NBA. El equipo de James se impuso por seis puntos, pero la conversación posterior se desplazó rápidamente del marcador a la reacción presidencial.

Críticas a Trump en las redes

La publicación de Trump fue reproducida en X y recibió numerosas respuestas desfavorables. Algunos usuarios le reprocharon sus comentarios y recuperaron las acusaciones de que habría eludido el servicio militar. Otros aprovecharon la discusión para cuestionar sus políticas económicas y exteriores.

Lebron James hates The United States and all it stands for, while benefiting bountifully from the very nation he hates. His life would be nowhere near what it currently is if the empire falls or if he were in another nation. Disgusting selfish plant. — 🇺🇸 Politically Motivated 🇵🇷 (@politicallymtvd) October 22, 2026

La controversia vuelve a cruzar deporte y política en Estados Unidos. Por ahora, el foco está en las imágenes previas al partido y en las duras palabras del presidente, que ha reclamado una disculpa pública a LeBron.