LeBron James responde a Trump con la mayor remontada de su carrera

De una desventaja de 29 puntos a lograr un triunfo para la historia. Los Philadelphia 76ers voltearon un partido que parecía perdido y acabaron derrotando por 114-106 a los Cleveland Cavaliers en el estreno de LeBron James ante su nueva afición. Para el veterano jugador de Akron, se trata de la mayor remontada de su carrera; para los Sixers, una noche que ya tiene sitio en los libros de la franquicia.

WHAT A HOME DEBUT IN PHILLY FOR LEBRON. 👑 17 PTS

👑 10 REB

👑 5 AST

👑 3 STL

👑 29-POINT COMEBACK It's the LARGEST COMEBACK of his 24-year career! pic.twitter.com/w4KFhhiKPA — NBA (@NBA) October 23, 2026

La victoria ha llegado, además, después de la polémica entre King James y Donald Trump. El presidente de Estados Unidos arremetió contra el jugador por sus gestos durante el himno en el estreno de los Sixers en la NBA, el pasado martes ante los Knicks de Nueva York: en las imágenes difundidas, el jugador ensaya un swing de golf y simula tiros a canasta mientras suenan los acordes. Trump lo calificó de "desgracia total" y reclamó una disculpa de LeBron.

Un -29 que parecía definitivo

En el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Cleveland mandó durante casi toda la primera mitad. Los Cavaliers llegaron a dominar por 29 puntos y se marcharon al descanso con un contundente 69-45 en el marcador. La franquicia de Pensilvania acumulaba pérdidas, el ataque no encontraba continuidad y la grada pasó enseguida de la expectación a los abucheos.

Pero el partido cambió tras el descanso. Los Sixers ajustaron atrás, corrieron rápidamente por la pista y empezaron a recortar la distancia. LeBron, que terminó con 17 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, ayudó a encender la reacción junto a Tyrese Maxey, máximo anotador del encuentro con 32 puntos.

Embiid toma el mando; Brown lo cierra

El tercer cuarto terminó de cambiar el guion: Filadelfia anotó 37 puntos y dejó a Cleveland en 21. En el último periodo, Joel Embiid puso por delante a los locales por primera vez (96-95). Después, Jaylen Brown encadenó varias acciones decisivas y los Sixers ya no soltaron la ventaja.

Maxey aportó 32 puntos, Embiid firmó 24 y Brown, 21. La remontada de 29 puntos es la mayor de la carrera de James y la más grande de los Sixers en la era de seguimiento jugada a jugada, iniciada en 1996-97. Cleveland, por su parte, ha sufrido su mayor ventaja desperdiciada en ese periodo.

LeBron no necesitó ser el máximo anotador para dejar su sello. En su debut en casa con los Sixers, sostuvo la remontada y salió de la pista con una marca inédita en su larga carrera. La conversación había comenzado con una polémica política; terminó con 29 puntos borrados y una victoria que nadie olvidará en el pabellón.

Mario Hezonja 10 PTS (5-13 FG), 3 REB, 2 AST, 2 STL, 1 BLK, 0 TO in 19 minutes vs. Sixers Made some tough buckets in his Cavs debut pic.twitter.com/EVoqqMDpiC — Role Player Performances (@BenchHighlights) October 23, 2026

Hezonja debuta con los Cavaliers

El croata Mario Hezonja, ex del Barça y del Real Madrid, firmó 10 puntos en su estreno con los Cavaliers. También logró tres rebotes, dos asistencias, dos robos y un tapón.