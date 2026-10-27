Aday Mara, el gigante que no para de crecer: firma su primer doble-doble en la NBA

El baloncesto español tiene motivos para seguir trasnochando. Aday Mara ha dado un paso importante en su incipiente aventura en la NBA al firmar el primer doble-doble de su carrera en la mejor liga del mundo. El pívot zaragozano de los Oklahoma City Thunder sumó 11 puntos y 10 rebotes en la victoria de su equipo frente a los Phoenix Suns (125-114), un resultado que permite al vigente campeón mantener su condición de invicto en este arranque de temporada con cuatro triunfos en otros tantos partidos.

La madrugada dejó, además, otra actuación para celebrar desde España. Hugo González, alero madrileño de los Boston Celtics, firmó 13 puntos, cinco rebotes y dos asistencias en la contundente victoria de los verdes sobre los Chicago Bulls (134-99). Dos jóvenes españoles, dos escenarios distintos y una misma conclusión: ambos empiezan a encontrar oportunidades para demostrar que no han cruzado el charco únicamente para contemplar desde primera fila el espectáculo de la NBA.

Para Mara, sin embargo, la noche tenía un significado especial. Alcanzar los dobles dígitos en dos apartados estadísticos no es una simple curiosidad para un jugador interior de su envergadura (2,21 metros de estatura). Es una señal de que puede empezar a traducir sus condiciones físicas en una contribución tangible dentro de una competición que no da demasiadas concesiones a quienes necesitan tiempo para adaptarse.

Mara aprovecha su oportunidad en Oklahoma

El partido disputado en el Paycom Center ha confirmado que los Thunder siguen funcionando como una máquina competitiva incluso cuando las circunstancias les obligan a mover piezas. Oklahoma City derrotó por 125-114 a Phoenix para encadenar su cuarta victoria consecutiva, en un encuentro en el que volvió a demostrar que dispone de recursos para resolver los problemas que se le presentan.

El primer DOBLE-DOBLE de ADAY MARA en la NBA 🇪🇸😁 11 puntos

10 rebotes

2 asistencias

2 tapones Producción constante en sus 20 minutos en pista. pic.twitter.com/K3zNQEzhor — NBASpain (@NBAspain) October 27, 2026

El gran protagonista ofensivo fue Ajay Mitchell, autor de 30 puntos, bien acompañado por Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 26. Entre ambos sumaron 56 tantos para sostener a un equipo que, pese a las importantes bajas, mantiene el paso firme en el comienzo del curso. Isaiah Hartenstein también destacó con 15 puntos y 13 rebotes, en una noche en la que el juego interior de los Thunder volvió a ser determinante.

Y ahí apareció Mara. El español terminó con 11 puntos, 10 rebotes y dos tapones en aproximadamente 20 minutos de juego, con una notable eficacia ofensiva: cuatro canastas convertidas en seis intentos de campo. Unos números que le permiten alcanzar por primera vez los dobles dígitos tanto en anotación como en rebotes desde su llegada a la NBA.

No es poca cosa para un jugador que todavía está dando sus primeros pasos en una competición en la que debe ganarse cada minuto en la pista. Mara aprovechó su tiempo sobre el parqué para hacerse notar cerca del aro, aportar segundas oportunidades y demostrar que puede tener incidencia en ambos lados de la cancha. Sus diez rebotes reflejan, además, una aportación que va más allá de la anotación, una de las tareas fundamentales que se le exigen a un pívot en el baloncesto estadounidense.

El doble-doble supone un hito personal, pero también una buena noticia para Oklahoma City. Los Thunder necesitan respuestas colectivas para seguir compitiendo al máximo nivel en una temporada muy larga y exigente. La profundidad de plantilla puede convertirse en un factor decisivo, especialmente cuando las lesiones obligan a modificar las rotaciones.

El encuentro ante Phoenix estuvo condicionado precisamente por los problemas físicos de Oklahoma. Jalen Williams, lesionado en el tobillo izquierdo y con una fractura de peroné, y Cason Wallace, con una lesión en el hombro, eran dos de las ausencias importantes. Alex Caruso también tuvo que abandonar el partido después de sufrir un problema en el tobillo derecho. En ese contexto, las aportaciones de jugadores que habitualmente no concentran tantos focos adquieren un valor añadido.

Un primer doble-doble que invita al optimismo

Conviene no convertir una buena noche en una sentencia definitiva. La NBA es una competición en la que la regularidad separa a los jugadores que consiguen hacerse un hueco de aquellos que terminan perdiendo protagonismo. Mara todavía tiene mucho camino por recorrer, pero su actuación frente a los Suns representa un paso en la dirección adecuada.

El pívot español había disputado sus tres primeros encuentros de la temporada con aportaciones más discretas: siete puntos en el estreno frente a San Antonio y dos puntos tanto ante Denver como contra los Clippers. Su progresión estadística, culminada con los 11 puntos y los 10 rebotes ante Phoenix, permite observar una evolución en su contribución al equipo durante este inicio de campaña. Lógicamente, la clave estará ahora en mantener esa línea.

Hugo González también levanta la mano en Boston

La noche española tuvo un segundo protagonista en el TD Garden. Hugo González aprovechó la victoria de los Boston Celtics frente a los Chicago Bulls (134-99) para firmar una actuación muy completa y dejar claro que también quiere tener voz propia en la NBA.

El madrileño acabó con 13 puntos, cinco rebotes y dos asistencias en casi 24 minutos, con un pleno de acierto en sus tres lanzamientos de campo. Su aportación fue especialmente significativa porque llegó después de dos primeros partidos de temporada en los que no había conseguido anotar. El español, de 20 años, ha logrado romper esa sequía con una actuación que ha combinado eficacia ofensiva, actividad en el rebote y trabajo colectivo.

¡Buen partido de HUGO GONZÁLEZ! ☘️ 📊 13 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón en la victoria de los Celtics ante Chicago. pic.twitter.com/iSwAhwrYYD — NBASpain (@NBAspain) October 27, 2026

González no se limitó a aprovechar los minutos que le concedió el entrenador Joe Mazzulla. También dejó detalles interesantes en distintas facetas del juego, desde sus penetraciones hasta su lanzamiento exterior, pasando por su capacidad para participar en las transiciones rápidas. Su impacto también quedó reflejado en el apartado estadístico del más/menos, que mide la diferencia de puntos de un equipo mientras un jugador está en pista. González terminó con un balance de +34, uno de los mejores registros del encuentro. Aunque este indicador no explica por sí solo el rendimiento individual, sí ilustra que Boston dominó con claridad durante los minutos que estuvo participando en la cancha.

Los Celtics, por su parte, no dieron demasiadas opciones a Chicago. Payton Pritchard lideró el ataque con 28 puntos —incluidos siete triples—, mientras que Jayson Tatum aportó 23 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Boston abrió una ventaja de 12 puntos al descanso y terminó de romper el encuentro en un tercer cuarto demoledor, que ganó por 39-21. La diferencia llegó a ser de 30 puntos al término de ese tercer periodo y acabó aumentando hasta los 35 al final del encuentro. Los Bulls, que tuvieron serios problemas desde el perímetro, no encontraron respuesta al acierto ofensivo de los locales.