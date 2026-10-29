Nikola Jokic amenaza el récord de triples-dobles de Russell Westbrook

El pívot serbio Nikola Jokic ha firmado este miércoles su triple-doble número 200 en la NBA ante los New Orleans Pelicans, quedándose a solo nueve del récord absoluto de 209 que tiene Russell Westbrook.

Jokic cerró el partido con 23 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en el triunfo por 91-104 de sus Denver Nuggets en Nueva Orleans. Se trata del segundo triple-doble de la temporada para Jokic, que ha sido tres veces MVP de la NBA (2021, 2022 y 2024).

On the 11th anniversary of his NBA debut... Nikola Jokić (21p, 13r, 10a) becomes the SECOND PLAYER EVER to reach 200 triple-doubles 🤯 Joker: 200

Russ: 209 pic.twitter.com/IkzIfftSM0 — NBA (@NBA) October 29, 2026



Jokic se ha convertido en un especialista en los triples-dobles, con 34 en cada una de sus dos últimas temporadas. El serbio promedió, además, un triple-doble en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

El mítico Russell Westbrook, que se retiró este verano, ostenta el récord absoluto de triples-dobles en la NBA con 209, una marca que Jokic está llamado a superar en las próximas semanas. El tercero, relegado con 181, es el legendario Oscar Robertson, por delante de Magic Johnson (138), LeBron James (124), Jason Kidd (107), Luka Doncic (90), James Harden (82), Wilt Chamberlain (78) y Domantas Sabonis (68).