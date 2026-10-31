Curry baila a Doncic y guía una remontada histórica de los Warriors ante los Lakers

Stephen Curry convirtió una noche que parecía perdida en una exhibición. El base de los Golden State Warriors anotó 31 puntos para liderar la remontada de su equipo ante Los Angeles Lakers, dejando una de las imágenes del partido —y seguramente de la temporada— al superar a Luka Doncic con un cambio de dirección que mandó al esloveno al suelo. Los Warriors, que llegaron a perder por 25 puntos, acabaron imponiéndose por 112-95.

La remontada es histórica por el tamaño del agujero y la forma de salir de él. Golden State terminó el primer cuarto con una desventaja de 23 puntos (15-38), tras un arranque arrollador de Doncic. Pero el equipo angelino respondió con un segundo parcial idéntico en el marcador (38-15) y llegó al descanso empatado a 53. En la segunda mitad completó la remontada y se escapó hasta los 17 puntos de diferencia. Se trata del mayor margen de victoria en la era del reloj de posesión para un equipo que había acabado el primer cuarto con una desventaja de al menos 20 puntos.

Doncic golpea primero y Curry cambia el partido

Durante los primeros minutos, Doncic pareció tener el partido bajo control. El jugador de los Lakers sumó 21 puntos en el primer cuarto, con cinco triples además de cinco asistencias. Su equipo encontró espacios, castigó las pérdidas de Golden State y abrió una ventaja de 23 puntos al cierre del periodo.

La respuesta local llegó en el segundo cuarto. Con Curry cada vez más presente, los Warriors empezaron a recortar la diferencia hasta borrar todo el margen antes del descanso. El base anotó ocho puntos en ese tramo y se marchó a vestuarios con 14 tantos y cuatro triples en siete intentos. Golden State, que había cometido diez pérdidas en el primer cuarto, recuperó el pulso y convirtió el partido en otro muy distinto.

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La acción más llamativa entre las dos estrellas llegó después. Curry encaró a Doncic, encadenó un movimiento rápido y dejó al esloveno en el suelo antes de levantarse para completar la jugada. La secuencia condensó el cambio de ritmo de la noche: el base de los Warriors ya había tomado la iniciativa y hacía sufrir a una defensa que, en el comienzo, había impuesto su estrella.

Golden State remata la remontada

Doncic terminó con 37 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, pero bajó su producción después del primer cuarto: sumó 16 puntos en los tres periodos restantes. Curry, en cambio, siguió creciendo. Añadió 17 puntos en la segunda mitad y acabó con 31, seis asistencias y cuatro rebotes. En el tercer cuarto anotó un triple sobre Doncic; el esloveno respondió con otro lanzamiento lejano en la siguiente posesión, aunque los Lakers ya no recuperaron el control.

El esfuerzo de Curry tuvo respaldo. Brandin Podziemski aportó 21 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, mientras que De'Anthony Melton sumó 16 tantos desde el banquillo. Golden State castigó a los Lakers cuando logró reducir sus errores y encontró más opciones de anotación alrededor de su líder.

La noche también dejó un hito individual para Curry: en el último cuarto superó a Dominique Wilkins y subió al puesto 18 de la lista histórica de anotadores de la NBA. Los Lakers, por su parte, no pudieron enlazar otra victoria amplia ante Golden State tras imponerse en el estreno de la temporada en Los Ángeles. El equipo angelino empezó con autoridad, pero terminó cediendo ante una reacción que cambió el guion por completo. Para los Warriors, el 112-95 es más que una victoria: una remontada de 25 puntos, un récord en la era del reloj de posesión y una actuación de Curry que quedará asociada a la caída de Doncic.