Doncic se toma su particular revancha con una actuación estratosférica

Luka Doncic ha respondido con una actuación colosal al tropiezo de Los Angeles Lakers ante Golden State. Apenas un partido después de que Stephen Curry liderara la remontada de los Warriors y dejara una de las imágenes más comentadas de la jornada al superar al esloveno con un cambio de dirección, dejándole literalmente por los suelos, Doncic volvió a ser el protagonista absoluto. Ante Toronto, anotó 45 puntos, capturó 15 rebotes, repartió seis asistencias y sumó cinco robos para conducir a su equipo a una victoria por 131-125.

LUKA DONČIĆ JUST RECORDED A STATLINE THE NBA HASN'T SEEN BEFORE 🚨 😮‍💨 45 PTS

😮‍💨 15 REB

😮‍💨 6 AST

😮‍💨 5 STL

😮‍💨 8 3PM

😮‍💨 LAL W Dončić is the first player in NBA history to reach 15+ REB, 5+ AST, 5+ STL, and 5+ 3PM in a game... and he also scored 45 PTS! pic.twitter.com/t4iWALNBO3 — NBA (@NBA) November 2, 2026

La exhibición sirve para que los Lakers recuperasen el pulso tras desperdiciar una ventaja de hasta 25 puntos frente a Golden State. Aquella derrota, por 112-95, había dejado a Doncic en el centro de la conversación después de un comienzo fulgurante y un desenlace muy distinto: Curry acabó con 31 puntos y los Warriors completaron una remontada histórica. El esloveno terminó ese encuentro con 37 tantos, siete rebotes y cinco asistencias. Esta vez, frente a Toronto, convirtió su respuesta en una victoria.

Una primera mitad histórica

Doncic necesitó 35 minutos para construir su gran noche. Metió 12 de sus 23 tiros de campo, acertó ocho de sus doce intentos de tres puntos y no falló ninguno de sus trece lanzamientos libres. Su producción fue especialmente llamativa por la variedad: castigó desde larga distancia, sumó desde la línea y también se hizo notar en defensa, con cinco recuperaciones. Los 15 rebotes completaron una actuación que tuvo impacto en todas las facetas del juego.

El base dejó buena parte del trabajo encarrilado antes del descanso. Llegó al intermedio con 24 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y cinco robos, una combinación que le ha permitido establecer una marca inédita al tratarse del primer base de la historia de la NBA en registrar al menos cinco triples y cinco robos en una mitad. La noche confirmó, además, que su efecto en el partido no se limitaría a la anotación. Su presencia defensiva y su trabajo en el rebote ayudaron a sostener a unos Lakers que necesitaban una respuesta tras la remontada sufrida ante los Warriors.

Toronto aprieta pero los Lakers resisten

El equipo angelino tuvo el encuentro bajo control durante buena parte de la noche. Se marchó al descanso con una ventaja de 66-54 y llegó al final del tercer cuarto arriba por 104-82. Sin embargo, Toronto no dejó de competir: los Raptors anotaron 43 puntos en el último periodo y recortaron la diferencia hasta poner presión sobre el desenlace. La reacción visitante no bastó para completar otra remontada. Los Lakers resistieron y cerraron el triunfo por seis puntos.

Austin Reaves acompañó a Doncic con 19 puntos. Walker Kessler añadió 16 tantos, 15 rebotes y tres tapones, con una eficacia perfecta en el tiro al convertir sus seis lanzamientos de campo. Collin Sexton, desde el banquillo, sumó otros 14 puntos. El respaldo fue importante en un partido en el que Toronto apretó en el tramo final y obligó a los locales a defender su ventaja hasta el último cuarto.

Por los Raptors, Scottie Barnes encabezó la anotación con 29 puntos. RJ Barrett terminó con 22 tantos y diez rebotes, mientras que Jamison Battle aportó 20 puntos desde el banquillo. Toronto disputó el encuentro sin Kawhi Leonard, baja por una inflamación en la rodilla izquierda, en el inicio de su gira por la costa Oeste.

La victoria prolonga el arranque anotador de Doncic, que había firmado 52 puntos ante Utah, 41 frente a Portland y 37 contra Golden State en sus últimos partidos antes del duelo con Toronto. Se perdió el derbi ante los Clippers por molestias en la espalda, pero regresó con otra actuación de primer nivel. Según recuerda el periódico Los Angeles Times, antes del partido lideraba la NBA en el apartado de anotación, con un promedio de 36,2 puntos por encuentro, siendo el único jugador que lleva más de 30 puntos por partido (37,7).

El triunfo no borra el recuerdo de la remontada de Golden State, pero sí cambia el tono de la respuesta de los Lakers. Después de que Curry se llevara los focos en aquel duelo, Doncic ha vuelto a marcar el ritmo con una actuación descomunal para conducir nuevamente a su equipo a la senda de la victoria.