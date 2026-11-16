Aday Mara sigue deslumbrando y vuelve a adelantarse a Pau Gasol

Aday Mara ha vuelto a dejar su impronta en la NBA con una actuación de peso: 16 puntos y 13 rebotes en solo 26 minutos del partido que los Oklahoma City Thunder han ganado a los Sacramento Kings por 103-125. El pívot español aprovechó sus oportunidades para dominar cerca del aro y firmar su tercer doble-doble en apenas 14 partidos.

La cifra tiene un punto de comparación especialmente atractivo para el baloncesto español: Pau Gasol no alcanzó su tercer partido con dobles dígitos en puntos y rebotes hasta su encuentro número 16 en la liga. Mara, por tanto, ha llegado antes a ese registro en sus respectivas etapas de estreno.

El dato no convierte al aragonés en una versión anticipada de Gasol ni permite medir dos carreras con una sola estadística. Pero sí ofrece una referencia clara sobre el impacto inmediato del zaragozano: en menos partidos, ya ha construido una producción de puntos y rebotes que apunta a algo más que una aparición aislada. Su doble-doble más reciente llegó, además, con una notable eficiencia en el tiro al convertir ocho de sus once lanzamientos de campo y sumar ocho rebotes ofensivos, una señal de su capacidad para generar segundas oportunidades.

Eficacia en pocos minutos

La actuación cobra todavía más valor por el tiempo que necesitó para lograrla. Mara produjo en 26 minutos, sin requerir una carga de juego extraordinaria para hacerse notar. Su presencia en la pintura se tradujo en rebotes, finalizaciones y posesiones adicionales para Oklahoma City. Para un pívot joven que sigue adaptándose al ritmo y al contacto de la NBA, esa combinación de eficacia y actividad resulta tan llamativa como la cifra final.

Otra gran noche de ADAY MARA en su año rookie 🇪🇸🔝 ✌️Otro doble-doble en su primer mes. ✨16 PUNTOS

✨13 REBOTES

✨3 ASISTENCIAS Con un 72.7% TC. pic.twitter.com/l9HyHUqdGM — NBASpain (@NBAspain) November 16, 2026

Algunos incluso lo comparan con Luka Doncic, pero cabe decir que Mara no firmó una noche de creación exterior ni de anotación en volumen propia de un base estrella, sino que su aportación nació del trabajo interior, la selección de tiro y el dominio del rebote. El paralelismo sirve para subrayar el impacto de una actuación sobresaliente, pero el mérito específico de Aday está en explotar sus virtudes como pívot.

El aragonés ya había mostrado señales de que podía aportar desde el inicio de la temporada. Su primer doble-doble llegó en su cuarto partido, antes que el de Gasol, que alcanzó esa marca en su sexto encuentro con los Memphis Grizzlies. En noviembre añadió otro registro a su progresión al encadenar partidos con tapones, una faceta defensiva que también había destacado en el arranque de su carrera. Ahora, con este tercer doble-doble, vuelve a superar a Pau en precocidad en un apartado concreto: el número de partidos necesarios para alcanzar esa tercera actuación de diez o más puntos y diez o más rebotes.

Las comparaciones con Gasol son inevitables por la condición de ambos como pívots españoles capaces de dejar huella en la NBA, pero cada trayectoria tiene su contexto. Pau llegó a la liga con un papel y unas responsabilidades distintos; Mara está dando sus primeros pasos en un equipo que compite con objetivos inmediatos y donde debe ganarse minutos y continuidad. Por eso, el dato más relevante quizá no sea la carrera contra el pasado, sino la velocidad con que Mara está encontrando formas de influir en partidos reales.

El rebote, una de sus mejores armas

Su última noche también aporta una pista sobre el camino para consolidarse: atacar el rebote con decisión, escoger bien sus lanzamientos y convertir su tamaño en una ventaja efectiva. Los ocho rebotes ofensivos hablan de insistencia y anticipación, dos herramientas que pueden mantenerlo en pista incluso cuando el ataque no pase por él. A eso se suma su capacidad para terminar cerca del aro y castigar a las defensas que le conceden espacio en la zona.

El desafío ahora es repetir ese nivel y sostenerlo frente a rivales que ajustarán su defensa. La temporada es larga y la adaptación de un novato rara vez sigue una línea recta. Pero Mara ya ha dejado varios hitos tempranos y, con 16 puntos y 13 rebotes, ha vuelto a demostrar que puede tener una noche decisiva. Su tercer doble-doble en 14 partidos no garantiza el recorrido que tuvo Pau Gasol; sí confirma que el inicio de Aday Mara merece atención propia.