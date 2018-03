Verdasco y su pelea absurda con Kokkinakis: "¡Es mi jodido padre!"

Situación surrealista la que se vivió en el Master 1000 de tenis en Miami entre Fernando Verdasco y Kokkinakis. Los dos tenistas protagonizaron una pelea inaudita. Todo comenzó con las quejas del tenista australiano al juez de silla. "Esto es una mierda. Verdasco está hablando antes de cada servicio mio. En cada punto...", explicaba. Y fue entonces cuando apareció el tenista español en escena.

"¿Sabes lo qué pasa? Deberías de echar de la pista a ese aficionado", explicó Verdasco. El juez de silla, que no entendía lo que sucedía, le dijo que se acercará y le preguntó de nuevo al respecto. "Yo no quise molestarle (a Kokkinakis) pero lo que no puedo aceptar es que el tipo que está detrás de mí hablando entre el primer y segundo saque. Soy profesional desde hace 15 años. Yo no he intentado faltar al respeto ni hacer ruido ni nada pero lo que no puedo aceptar es que me estén molestando y no decir nada", explicó el español antes de sentarse en su sitio y recriminarle al árbitro que esté atento porque "ese es tú trabajo".

Con los dos tenistas sentados, la discusión continuó. Verdasco le explicó a Kokkinakis la conversación que había tenido con el juez de silla y fue entonces cuando llegó la sorpresa final. "Él (el aficionado) no te está faltando al respeto. ¡Es mi padre! ¡Es mi padre!", le aclara. Verdasco, pese a la explicación de su rival, insistía en que él no era su padre. "El hombre de gafas. Ese no es tú padre", continuaba. Verdasco se equivocó porque como le volvió a comentar Kokkinakis, "ese es mi jodido padre". Al tenista español ya sólo le quedó pedirle disculpas. "Él no te está diciendo nada que te falte al respeto. Nada", le gritó el australiano. Y ahí terminó la discusión. Eso sí, las últimas palabras de Verdasco iban en la misma línea pese a la aclaración. "Pues está hablando entre mi primer y segundo saque".