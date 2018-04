Feliciano López para LD: "Hemos vuelto a reenganchar al tenis a la afición española"

El triunfo español del pasado fin de semana en la Copa Davis ha vuelto a enganchar a la afición con el combinado nacional dirigido actualmente por Sergi Bruguera. España, liderada por Rafa Nadal, David Ferrer, Feliciano López, Marc López, Roberto Bautista y Pablo Carreño, derrotó a Alemania en los cuartos de final y levantó una y otra vez a la afición española que se dio cita en la plaza de toros de Valencia.

El último punto conseguido por David Ferrer en el quinto y definitivo partido, rozando las cinco horas de juego, desató la locura en la pista y sólo 24 horas después, Libertad Digital pudo hablar con un miembro del equipo español, Feliciano López. Presente en la presentación del libro Rafa y Roger, escrito por los periodistas Antonio Arenas y Rafael Plaza y que fue presentando en la Ciudad de la Raqueta de Madrid, el jugador toledano charló con LD y repasó el fin de semana de ensueño vivido en Valencia.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido a nivel personal el épico pase de España ante Alemania?

Respuesta: Ha sido un fin de semana espectacular a todos los niveles y es el que necesitaba todo el equipo para volver a creer. Ha merecido mucho la pena el sufrimiento. Acabo de llegar y la gente me sigue escribiendo mensajes, llamándome... Se ha vivido con una gran intensidad allí en Valencia y la gente desde sus casas. Ha servido para reenganchar al tenis a la afición española y esperamos que se pueda lograr algo grande este año.

P: ¿Les da la vida la Copa Davis a nivel individual por las sensaciones que han tenido todos?

R: La Copa Davis tiene un componente emocional muy importante. No juegas para ti, juegas para tu equipo y eso la hace tan especial. Todo el país nos apoyó pese a que nuestro partido (dobles con Marc) y el de Ferrer fue de casi cinco horas. A David le va a venir genial este partido. Si alguien lo merecía era él. Me ha encantado también Rafa por cómo ha vuelto de la lesión. Me ha sorprendido su seguridad y la fuerza con la que ha vuelto tras su lesión.

P: ¿Van a echar de menos este formato de Copa Davis si se cambia por un Mundial?

R: Obviamente cuando algo se cambia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. En este caso, el formato nuevo que se plantea tiene muchas cosas buenas porque desgasta menos al jugador y estoy seguro que se va a generar una atmósfera de campeonato del mundo muy bonita. Vamos a perder algo precioso que ha sido la esencia de la competición como es jugar en casa delante de tu público y también que la gente tenga la oportunidad de vernos en nuestro país, pero no todo puede ser positivo. En general es bueno que se planteen cambios en la Davis.

P: ¿Cómo ve las semifinales ante Francia?

R: Queda mucho la verdad. En mi opinión, España y Francia son las dos potencias más completas porque pueden jugar en todo tipo de superficies y tienen jugadores que se adaptan a cualquier circunstancia. Será una buena oportunidad para hacer algo grande.