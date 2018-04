Juan Carlos Ferrero para LD: "Veo a Rafa Nadal ganando el menú completo en tierra batida"

Juan Carlos Ferrero es historia viva del deporte español y uno de los tenistas más reconocidos dentro y fuera de nuestro país. Se retiró en 2012 con un palmarés envidiable teniendo como mayores éxitos la edición de 2003 de Roland Garros, cuatro Masters 1000, 2 ATP 500, 9 ATP 250 y como elemento muy destacado 3 Copas Davis (2000, 2004 y 2009). Él consiguió el punto definitivo que dio a España la primera ensaladera de su historia en Barcelona ante Lleyton Hewitt (Australia).

El autor del revés paralelo más importante de nuestro país y número 1 del mundo en 2003 compagina actualmente sus inicios en el pádel profesional con sus labores de entrenador y su Academia en Villena (Alicante), donde ha contado con la presencia de uno de sus miembros más ilustres, Pablo Carreño. Por otro lado, Alexander Zverev contó con Ferrero de manera directa como entrenador el año pasado aunque el alemán rompió la relación jugador-técnico que les unía tras el último Open de Australia por desavenencias en los métodos de trabajo. Pese al abrupto final, bajo la tutela de Ferrero, el teutón logró dos grandes resultados: el Masters 1000 de Montreal y la clasificación para la Copa de Maestros de 2017.

Ferrero ha atendido en exclusiva a Libertad Digital para hablar, entre otras cosas, de Rafa Nadal, la Copa Davis ante Alemania y su Academia.

Pregunta: ¿Qué balance hace de su Academia y del Challenger Juan Carlos Ferrero?

Respuesta: Al habernos quedado sin torneo de ATP 250 o 500 teníamos un mal sabor de boca y al ver la oportunidad de tener un Challenger aquí en la Academia la cogimos al vuelo. Ha salido incluso mejor de lo esperado porque hay que tener en cuenta que era la primera edición. Ha salido todo muy bien, sobre todo a nivel de jugadores y además ganó Pablo Andújar, así que todos contentos.

P: ¿El objetivo es volver a colocar a Valencia nuevamente en el calendario ATP?

R: Valencia por el nivel tenístico que ha tenido y tiene se merece algo así y cada año intentaremos subir el nivel todo lo posible con más presupuesto, buscando sponsors etc.

P: ¿Cómo vivió la eliminatoria de Copa Davis ante Alemania?

R: Muy bien, pero con mucha tensión. Se tuvo que llegar a un quinto partido dramático con David que el primer día no logró jugar bien y las sensaciones no eran las mejores, pero logró sacarse esa espinita que creo que le vino muy bien para su confianza. Fue un palo lo del viernes aunque se recuperó muy bien. En el caso de Rafa, Nadal está nuevamente al nivel esperado y si lo tenemos durante el resto de la Copa Davis será mucho mejor para el equipo.

P: Francia en semifinales. ¿Cómo valora la eliminatoria?

R: Jugar fuera de casa siempre cuesta más e imagino que allí pondrán pista rápida. Ellos juegan bien en esa superficie y en indoor, que a nosotros nos cuesta más, pero ya ganamos una Davis en pista cubierta y fuera de casa. Con la experiencia que tiene España estoy seguro de que van a ir con mucha confianza y a ganar.

P: ¿Le gusta el nuevo formato de Mundial en la Copa Davis?

R: Actualmente son cuatro o cinco semanas a lo largo del año y la diferencia es que pasaría a jugarse en una o dos. Jugar la Copa Davis es algo especial. Hay que probar. Hay que ver las sensaciones que tengan los jugadores y comparar. A priori es complicado de aceptar de momento.

P: ¿Qué valoración hace de Pablo Carreño y Alexander Zverev?

R: Pablo ya lleva asentado entre los mejores un tiempo y Zverev lleva menos tiempo, pero está consiguiendo resultados y parece que va a ser el futuro número 1 como todo el mundo dice. Tiene un gran nivel, debe mejorar algunas cosas porque es joven y sólo tiene 21 años, pero creo que estará en la élite mucho tiempo. En el caso de Pablo, no pudo jugar la Davis, parece que estará en el Godó y espero que no tenga más problemas el resto de la temporada.

P: Pablo ha mejorado mucho en actidud y agresividad ¿Qué le falta a Carreño para sumar títulos importantes?

R: Le falta simplemente continuidad en esa mejora que viene teniendo. La falta de intensidad que tenía en algunos momentos de los partidos la ha mejorado y eso se refleja en los resultados. Tal vez debe mejorar el saque para medirse ante los mejores y no sufrir tanto al servicio. De fondo está jugando bien, ha conseguido ser agresivo durante mucho más tiempo en los partido y eso ante jugadores como Nadal, Federer o Djokovic, que tienen muy buenos golpes y te intentan dominar todo el tiempo, es lo que tiene que conseguir Pablo. Tiene que intentar dominar él sus partidos.

P: Nadal ha empezado arrollando en la gira de tierra ¿Ve a alguien ganando a Rafa en tierra batida?

R: Veo que está haciendo lo mismo que todos los años. Quizá se pensaba que por la lesión le podía costar algo más ganar en Montecarlo, pero en la Davis demostró que estaba a muy buen nivel. Quizá lo que nadie esperaba es que ganase en Montecarlo tan fácil. Sí, le veo ganando todo si no tiene ningún percance físico. Djokovic no está al nivel a día de hoy, Murray sigue lesionado… La verdad es que no veo ningún jugador que le pueda hacer un partido completo de tú a tú en tierra batida. Le pueden hacer daño durante un set, pero no durante todo el encuentro y a cinco sets no creo que le pueda aguantar nadie. El único que podría es Djokovic porque en el pasado demostró que estando a buen nivel sí podía hacerlo, pero ahora mismo no lo está y si Nadal se mantiene igual le veo ganando el menú completo en tierra batida.

P: ¿Por qué impone tanto Rafa Nadal a sus rivales?

R: La gente ya salta a la pista en tierra contra Rafa, no perdido, pero sí bajando un poco los brazos. La intensidad que mantiene es lo que mata a los rivales. Por eso hay veces que los sets duran 40 o 45 minutos y luego la siguiente manga es 6-2 o 6-1. Él sigue manteniendo el nivel o lo incrementa y eso a los rivales se les hace muy difícil aguantarlo.