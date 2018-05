Toni Nadal para LD: "La rueda se ha parado, los chicos de ahora son peores que los de antes"

Toni Nadal no tiene pelos en la lengua y como él mismo reconoce "exagerar" no entra dentro de su vocabulario. Esa forma de trabajar y de valorar las cosas, siempre sin elevar las mismas por encima del nivel del suelo, le sirvió para formar a Rafa Nadal, uno de los deportistas más laureados y más respetados de la historia fuera y dentro de las pistas de tenis.

Libertad Digital pudo hablar en exclusiva con Toni, que actualmente sigue formando tenistas en la Rafa Nadal Academy by Movistar, y el tío y exentrenador del campeón español no se mordió la lengua. Conoce a la perfección todo lo que rodea al circuito ATP, porque ha estado dentro de él junto a Rafa hasta la temporada pasada, y su verdad sobre el tenis actual quedó perfectamente reflejada en las palabras que se reflejan a continuación.

Pregunta: ¿La aparición de jugadores con las características físicas de Alexander Zverev, altos, potentes, adaptables a muchas superficies etc, están cambiando el formato de trabajo con la nueva generación?

Respuesta: No exageremos. No volvamos a exagerar. La realidad es que hoy en día los jugadores, por h o por b, resulta que son peores que los de antes. Sigo pensando que en el método de trabajo hay cosas que siguen siendo muy importantes en el deporte y en el tenis. La esencia sigue siendo igual de importante. La realidad es que el esfuerzo sigue siendo importante. Vivimos en un mundo de tecnología en el que parece que vamos a solucionar las cosas con métodos nuevos. Hay estudios biomecánicos, estadísticos… Pero la realidad es que después de todo eso, los chicos son peores que los de antes.

Mira sólo un detalle. Cuando nosotros llegamos al circuito profesional, los mejores del mundo tenían 20-21 años y ahora los mejores del mundo, después de todos estos conocimientos e innovaciones que han aparecido, son más mayores. Algo ha fallado.

P: A una edad temprana, Rafa, Roger o Djokovic ya tenían varios títulos...

R: No sólo los mejores, Roger, Nadal o Djokovic. Moyá ganó su único Roland Garros con 21 años. Becker, Chung… No sé qué pasa, pero los de antes ganaban mucho más que ahora. Los de ahora con lo teóricamente tan buenos que son ganan la mitad. Intuyo la razón, no hace falta ser un lince para darse cuenta, pero es evidente que algo ha fallado en la formación de los jóvenes. Hablamos de tecnologías, pero lo esencial debe ser lo esencial.

P: ¿Crees que se está exagerando mucho con la nueva generación que viene?

R: Si tú vas mirando lo actual, no nos podemos engañar. La gente es mucho peor que antes. Por varias cosas, pero son peores que antes. Ves jugar a Zverev, que va a cumplir 21 años, y a esa edad Hewitt y Roddick ya eran número 1 del mundo. Nadal ya tenía a esa edad tres Roland Garros.

Ahora, debido a la maduración tardía de los chicos, el sobreproteccionismo y querer tenerlo todo organizado, todo eso va en detrimento de ellos. Lo he dicho muchas veces: lo que es bueno para un jugador profesional no lo es necesariamente para un chico en formación. Hay valores que ayudan a mejorar y otros que dificultan. En la Academia, entendiendo que el mundo cambia y que hay determinadas cosas que han variado con la tecnología, siendo esto cierto, también lo es que lo importante sigue siendo lo importante.

P: ¿Qué ha pasado, qué ha fallado y qué se puede hacer? El tenis español, por ejemplo, ya no tiene un jugador al que agarrarse de cara al futuro como pasaba en generaciones anteriores.

R: Se ha parado. El ciclo del tenis se ha parado. El modelo tenístico ha cambiado un poco. Somos gente de control. Hemos basado nuestro juego en el control, no sólo en la potencia. Es el tipo de juego español, argentino, latino… Es un juego de control y lucha. Hoy en día se impone un juego diferente. Hay que adaptarse a lo nuevo, pero hay que mantener lo trascendente.

P: Le noto decepcionado con lo que viene, ¿puede ser?

No es decepcionado, es una realidad diferente la que viene. Yo no soy de los que piensan que cualquier pasado fue mejor. Cada momento tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí como no me gusta exagerar nada, ni el valor de una cosa ni nada en general, pienso que la situación es la que es. La realidad que yo constato es que los chicos ahora no son mejores que antes.

Me extraña que durante tantos años cada generación nueva sacaba a la antigua y ahora no es así. La nueva no ha desplazado a la antigua. Cuando llegamos, los mejores eran Roddick, Hewitt, Nalbandian, Coria, Federer, todos estos con 21... Ferrero con 23, Safin 24, Moyá tenía 27, Agassi que ya era mayor… Ellos dominaban el tenis siendo jóvenes y ahora dominan jugadores con mayor edad que antes, no los jóvenes. Los mejores del mundo son Federer 36-37, Nadal 32, Djokovic y Murray 31… Creo que se debe a una juventud que ha crecido de una manera diferente. Antes lo normal es que los jóvenes ya fueran muy buenos.

P: ¿Cómo ve a Rafa en tierra batida? ¿Puede ganarlo todo?

R: Creo que su nivel ha sido muy bueno. Me ha sorprendido incluso. No lo de Montecarlo porque a mi modo de ver era favorito, pero me sorprendió en la Copa Davis. Con poco entrenamiento y muchos días lesionado gana a Zverev y Kohlschreiber de manera muy clara. Me sorprende que haya ganado de esa manera y con la facilidad con la que lo ha hecho. Creo que los de ahora luchan un poco menos que los de antes.

Quiero explicarlo bien porque no es menospreciar a nadie ni quiero hablar mal de nadie. No es sólo jugadores como Dominic Thiem en Montecarlo, que es muy buen jugador, también pasó con Dimitrov. Jugó y al cabo de un set baja su nivel. Es extraño que gente de este nivel baje tanto en el segundo set. Me sorprende esta visión. La sensación es que la gente lucha un poco menos que antes. Lo normal sería otra cosa.