TVE y la realización del Mutua Madrid Open disimulan los abucheos a Carmena

La Caja Mágica dedicó una sonora pitada a Manuela Carmena cuando salió a la tierra batida de la pista central del Mutua Madrid Open para entregar el trofeo a Rafa Nadal cuando lo ganó el año pasado.

Este año ha pasado lo mismo: también ha habido abucheos para Carmena, aunque no han sido tan vistosos, ya que la realización del Mutua Madrid Open y de TVE —que retransmitía el evento— no dejaron que se escuchara. Cuando la alcaldesa de Madrid salió a la pista para entregar el premio al ganador de este año, el alemán Alexander Zverev, y fue anunciado por megafonía, la pista central de la Caja Mágica propinaba un sonoro abucheo a Carmena que apenas se escuchó porque la música subió súbitamente de volumen, no dejando escuchar la pitada.

Además, en TVE los comentaristas seguían hablando de las jugadas de la final, lo que impidió a los espectadores apreciar el abucheo a Manuela Carmena.