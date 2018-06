Marat Safin es una autoridad dentro del mundo del tenis porque su carrera como jugador fue y es reconocida a nivel histórico dentro de este deporte. El tenista ruso ganó un Abierto de EEUU y un Open de Australia, logrando a su vez cinco Masters 1000 y alcanzando el número 1 del mundo durante nueve semanas entre el año 2000 y 2001. Con ese palmarés tiene todo el derecho a hablar del tenis actual y el ruso lo ha hecho dejando un recado importante para la nueva generación.

"Antes había más competitividad, gente diferente con estilos diferentes, con personalidad. En mis tiempos había 50 chicos que podían jugar muy bien. No quiero ofender, pero el nivel es mediocre, salvo por Federer, Nadal y Djokovic. Viejos de 37 años que aún pueden jugar porque nadie les aprieta. Los jóvenes antes te ganaban enseguida y ahora no son buenos hasta los 25 años. Hay un bajón", confesó Marat.

Safin amplió su valoración sobre el tenis actual y su discurso fue subiendo en contundencia: "Tienen 21 o 22 años y no han ganado nada. En nuestra generación, si a los 18 no habías ganado un torneo ATP no valías. Ahora lo ganas a los 23 y eres una estrellita. Es la generación del iPad. Llevan otra vida. Nosotros no teníamos iPad, ni ordenador, ni nada. Nos comunicábamos. Ahora nadie lo hace, salvo por el Instagram u otras redes sociales. Cada uno tiene su equipo, no se relacionan".

La nueva generación encabezada por jugadores como Zverev, Thiem o Shapovalov no están logrando grandes resultados más allá del algo esporádico y Safin, a día de hoy, salva de la quema a muy pocos: "Alexander Zverev es muy bueno, Thiem también, pero el alemán es el que más destaca. También me va Kyrgios. Si se le afina la cabeza puede ser un jugador increíble".