Federer abandona Nike y ganará 300 millones de dólares con Uniqlo

La novedad del día en el tenis ha sido la vestimenta de Uniqlo que lució Roger Federer en su debut en Wimbledon. Tras 24 años vistiendo con Nike, la marca japonesa Uniqlo oficializó el acuerdo con el jugador suizo por 30 millones de dólares al año.

Lo curioso es que en el partido ante Dusan Lajovic, el tenista de Basilea vestía de Uniqlo pero su calzado era Nike. En principio Roger mantendrá el calzado de Nike a pesar de haber cambiado de marca para firmar uno de los contratos de vestimenta más grandes de la historia del tenis.

