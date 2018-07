Ion Tiriac, dueño de los derechos del Open de tenis, y los organizadores del torneo exigen al Ayuntamiento que permitan al evento crecer si quiere que se quede en Madrid más allá del año 2021. Según publica este lunes El País, uno de los requerimientos que han formalizado al Ayuntamiento implica a la creación de un nuevo estadio de 8.000 asientos, que amplíe las instalaciones de la Caja Mágica.

Así las cosas, y con la alcaldesa Manuela Carmena de viaje en Nueva York, el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, ha citado este mismo lunes en el Palacio de Cibeles a los grupos de la oposición para consensuar una estrategia a seguir en las negociaciones, que podrían prologarse hasta diciembre.

A pesar de ser poco habitual, en el encuentro ha reinado la cordialidad y el consenso. "Comenzamos la negociación con el aval de las líneas maestras que hemos consensuado con el resto de los grupos. Es un evento importante para la ciudad y lo que queremos es que se quede en Madrid con el máximo consenso. Hemos pactado unas reglas de máximos y mínimos", ha explicado Cueto a la prensa.

El coordinador general, en un tono optimista - "creo que tenemos Open para rato"-, ha señalado que "de ¡las peticiones que nos han hecho, algunas nos parecen mejor y otras peor". Así, si bien la construcción de un nuevo estadio es una propuesta "de muy difícil encaje", realizarán "las consultas urbanísticas" oportunas para ver si es viable o no lo es. Preguntado por el coste que tendría esta nueva instalación, Cueto ha afirmado que sería de unos 12 millones de euros. "Si tuviera que ser retráctil (en lo que al techo se refiere) esta cifra se dispararía hasta los 25 millones. Pero "no está descartado". Y es que según el hombre de confianza de la alcaldesa "no podemos marcar líneas rojas".