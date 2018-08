Una descomunal bronca entre Boris Becker y su exmujer termina con intervención policial

La separación matrimonial entre Boris y Lilly Becker, conocida el pasado mes de mayo, ha traído más problemas de los esperados. Las peleas y desencuentros entre ellos no cesan y la Policía ha tenido que escoltar a la modelo holandesa para que pueda recoger sus pertenencias de la casa familiar, en Londres, valorada en unos cinco millones de euros.

Al parecer, el ex tenista no la dejaba entrar para terminar de retirar sus pertenencias, lo que provocó que la maniquí entrase en un estado de ansiedad y rompiese a llorar.

Boris Becker estaba acompañado de cinco familiares y algunos amigos que vigilaban que Lilly no entrase a la vivienda. De hecho, una fuente cercana alertó de que estaban bloqueándole el paso. Gracias a la intervención policial, la holandesa pudo llevarse todos los objetos que aún le quedaban en la espectacular mansión del tres veces campeón de Wimbledon.

Entre los enseres, algunos con un alto valor emocional como un lienzo con una foto de la pareja cuando eran felices o un osito de peluche gigante. A media tarde, tanto Lilly como Becker fueron fotografiados charlando con los agentes a la entrada del domicilio.

Finalmente, los cuerpos y fuerzas de seguridad londinenses no tuvieron que arrestar a nadie y solo se limitaron a supervisar que la disputa no fuera a mayores. No es la primera vez que la Policía se ve obligada a mediar entre ambos ya que el pasado 11 de julio protagonizaron otro desagradable episodio.

El campeón de tenis y la maniquí se separaron tras 13 años juntos y tienen un hijo en común, Amadeo, de 8 años. Tampoco es el primer episodio polémico que involucra a Boris, pues hace un año fue declarado en bancarrota por un tribunal británico.