Safin: "Si Nadal fuera soviético no hubiera ganado ni un partido"

El ruso Marat Safin, ex número 1 del mundo y campeón del US Open, ha concedido una jugosa entrevista al diario El País. Safín habla claro. Además de afirmar que el tenis actual está muy por debajo del que había en su época, por el escaso nivel que muestran las nuevas perlas del tenis y quizás influido por el deterioro que sufre por las nuevas tecnologías:"Es la generación del iPad. Llevan otra vida. Nosotros no teníamos iPad ni computadora. Ni nada. Nos comunicábamos. Ahora nadie lo hace, salvo por redes sociales".

Además de atizar a los jóvenes, Safin elogió a Roger Federer y Rafa Nadal. Sobre Rafa, cuando el periodista le preguntó si creía que su tío, Toni Nadal le había impuesto un método de entrenamientos muy soviético. Ahí Marat explotó:

Soviético… No lo creo, de lo contrario Rafa hoy ya no estaría jugando al tenis, no hubiera tenido éxito. En la URSS tendría tantísimo peso sobre sus hombros que no podría ganar ni un solo partido, así que lo soviético mejor dejarlo a un lado… La escuela soviética es tremendamente dura, porque no solo no te aporta confianza, sino que te la arrebata. Produce miedo, así que Nadal, con miedo, no podría pasar de la mitad de la pista