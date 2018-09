Así fue el espectáculo que montó Serena Williams en la final del US Open

Todo comenzó cuando con 6-2 y 3-2 en el marcador, el juez de silla Carlos Ramos amonestó a Serena Williams con un 'warning' por haber recibido 'coaching' de su entrenador. El gesto que el portugués había visto para sancionar a la estadounidense fue éste, posteriormente reconocido por su entrenador como 'coaching'.

El gesto del entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, que le ha valido el warning que ha desatado la locura de Serena. pic.twitter.com/HV39wrtch1 — José M. Amorós (@JoseMAmoros4) September 8, 2018

El primer 'warning' únicamente es de aviso, no supone nada. El problema vino cuando Serena protestó esta decisión y reaccionó a ella rompiendo la raqueta contra el suelo. Esto le supuso un segundo 'warning' que hizo que comenzara el siguiente juego con 15-0 en contra.

#USOPENxESPN Serena Williams, muy enojada, descargó su furia destrozando la raqueta contra el cemento. Luego, el llanto en el banco. pic.twitter.com/4JaP1cSQZN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2018

Serena Williams siguió con sus protestas, llegando a llamar "mentiroso y ladrón" al juez de silla: "¡No hemos hecho 'coaching'! Debes anunciar que no he recibido 'coaching'. Yo no hago trampas, ¿cómo puedes decir eso? Me debes una disculpa. ¡Yo nunca he hecho trampas en mi vida! Tengo una hija. ¡Me debes una disculpa! Eres un ladrón."

#USOPENxESPN Mirá el momento en el que Serena Williams enfrentó al Umpire en la final del #USOpen. pic.twitter.com/mI98WcoZJc — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 9, 2018

Tras este espectáculo Carlos Ramos sancionó a Serena con un tercer 'warning' que supone la pérdida inmediata del siguiente juego y deja al juez de silla con la potestad de descalificar a la jugadora en cuestión. Aunque dada la situación podía haberlo hecho, finalmente el portugués optó por no descalificar a la estadounidense.

Antes de la entrega de trofeos, después de perder la final, Serena Williams tuvo una conversación con los jueces de pista.

Serena vs los jueces de pista. pic.twitter.com/B0glLg4hFL — José M. Amorós (@JoseMAmoros4) September 8, 2018

"Ya sabes mi carácter. No está bien lo que ha hecho (el juez de silla)" apuntaba Serena. "Esto es injusto, me está pasando demasiadas veces. No es justo darme por perdido un juego por lo que he dicho, no es justo. ¿Sabes cuántos hombres hacen lo mismo? No he hecho nada peor que ellos, esto es injusto. Hay muchos hombres que dicen lo mismo y por ser hombres no pasa nada."

Cuando la pataleta de Serena parecía que no iba a tener fin, tras ver el llanto de una Osaka que veía como había dejado a su ídolo al borde de un ataque de nervios, la estadounidense entró en razón y pidió al público que dejara de abuchear a la organización para que Osaka pudiera disfrutar de su merecido Grand Slam.

#USOPENxESPN ¡Una grande con todas las letras! Con lágrimas en los ojos, Serena Williams elogió y felicitó a Naomi Osaka por su primer título de Grand Slam. Además, pidió que la reconozcan al público presente. pic.twitter.com/eQuUb7r3WF — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 9, 2018

No es la primera vez que Serena Williams tiene un episodio de este calibre. En este mismo torneo, allá por 2009, Serena fue descalificada en semifinales tras amenazar a una juez de línea por haberle señalado una falta de pie (por pisar la línea al sacar).