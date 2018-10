Toni Nadal: "Faltaría más que se criticara a Rafael por ayudar, me parece increíble"

Rafa Nadal asombra al mundo con su solidaridad ante las inundaciones registradas en las últimas horas en Mallorca. La imagen del tenista, que este miércoles estuvo achicando agua en Sant Llorenç —una localidad, situada a muy pocos kilómetros al este de Manacor—, sigue dando la vuelta al mundo. De hecho, el periódico The Times destaca jueves al número uno del mundo en su portada por su ayuda en las inundaciones.

Pero, igual que a Rafa le han llovido elogios por su solidaridad, también hay muchos que le critican al considerar que el tenista quiere vender su imagen aprovechando un desastre natural. "Hace campaña de marketing con un desastre natural", dicen algunos. "Postureo" o "marketing", apuntan otros. Unas críticas que han sido rápidamente contestadas por Toni Nadal, el tío y exentrenador del jugador.

"El hecho es resaltable porque es Rafael Nadal, pero si lo hace cualquier otro es igual de resaltable. En todos los de aquí ha estado el ánimo de ir a ayudar. No resalto más que una persona anónima", dice Toni.

Además, el técnico deja claro que "en el ánimo de Rafael está ayudar y no salir en la prensa".

De hecho, Toni Nadal aclara que cuando el tenista ofreció las instalaciones de su Academia para que pudiesen alojarse los afectados por las inundaciones se dio orden de que no se publicitase. "Cuando él dejó la Academia para que la gente que tuviera problemas viniera aquí, a mí se me pasó una orden para que no se dijese nada los medios porque no se quería hacer publicidad de ello". Con eso lo dice todo.

Quien también ha querido contestar a las críticas hacia Rafa Nadal es Carlos Sainz Jr. El piloto de Fórmula Uno se muestra muy contundente en este tuit: