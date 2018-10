Golpe a la "Piqué Cup": no de Zverev y dudas en Federer y Djokovic

En pleno Masters 1000 Rolex Shanghái, Roger Federer ha vuelto a dar su opinión sobre la nueva Copa Davis que entrará en vigor a partir del año que viene y que tiene como ideólogo a Gerard Piqué. La entrada en el mundo del tenis del jugador del Barcelona tiene muchos críticos y Federer aunque le desea la mejor de la suertes siempre se ha declarado en contra de la nueva Davis.

"Estas próximas semanas pueden ser muy interesantes. No he hablado con él, pero admito que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Y cuidado, la Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué", comento el tenisa suizo hace unas semanas.

Nuevamente, Federer ha tomado la palabra y aparte de no gustarle el nuevo formato ha confesado que lo más seguro es que no dispute el torneo: "No va a ser nunca la Copa Davis que conocíamos pero hay que darle una oportunidad y espero que tengan éxito y les guste a los aficionados. No creo que sea una competición hecha para mí sino para las nuevas generaciones. No sé ni si voy a jugar la gira de tierra el año que viene. No he hablado con Wawrinka, tampoco con Luthi pero sinceramente dudo que vaya a jugar".

En caso de que Roger Federer no dispute el torneo se sumaría a la baja ya confirmada de Alexander Zverev. El tenista que también está en duda es Novak Djokovic. "Depende. No estoy seguro por ahora. Tengo la sensación de que la fecha de la Copa Davis es mala, sobre todo para los mejores jugadores", dijo el serbio en China.