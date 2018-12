El tenista más 'loco' del circuito acaba en el hospital por la picadura de una araña

Nick Kyrgios es sin lugar a dudas el tenista más polémico y excéntrico del circuito de la ATP. El jugador australiano tiene momentos épicos sobre la pista, pocos triunfos importantes, golpes imposibles y sobre todo declaraciones y 'aventuras' extrañas y polémicas.

Antes de finalizar el año 2018, Nick sorprendió con unas declaraciones muy particulares: "Cada vez que vuelvo a mi casa, estoy harto del tenis. Estoy fuera de mi hogar más de seis meses y no me gusta pasar por eso siempre. Esta temporada tendré un calendario ligero. Si gano el Abierto de Australia no jugaría más este año".

Declaraciones como siempre polémicas que tuvieron prolongación con un hecho poco habitual. Kyrgios acabó en el hospital por la picadura de una araña. Así pasó la Navidad.