Sorpresón en Australia: Federer cae ante Tsitsipas y no se verá las caras con Nadal

El Open de Australia soñaba con con una semifinal en la que se viesen las caras Roger Federer y Rafa Nadal. Todo hacía indicar que sería así porque el español sigue imparable en su camino hacia la final, pero un protagonista inesperado ha roto los sueños de la organización del torneo y ese ha sido el tenista griego, Tsitsipas.

7-6, 6-7, 5-7 y 6-7 fue el resultado final del partido que dejó fuera de los cuartos de final a Federer. Así explicaba su derrota la leyenda suiza: "La clave fue no ganar el segundo set. Sabía que tenía que ganarlo, no importaba cómo, pero debía hacerlo. Eso me costó el partido. También no ser capaz de sumar ni un solo break. Además, él ha mantenido siempre la calma, algo que no es fácil para los jugadores jóvenes".

Roger no jugará más en Australia, al menos esta temporada, pero sí confirmó en rueda de prensa su participación en la gira de tierra batida: "Jugaré Roland Garros. Estoy en una fase en la que quiero complacerme. También tengo la sensación de que esta vez no es necesario tomar un largo descanso".

Madrid, una de las plazas más importantes en polvo de ladrillo, espera contar con Federer este año, pero aún desconoce si el suizo querrá incorporar esta cita a su calendario.