Martina Navratilova: "Tener pene y competir como mujer es injusto"

Martina Navratilova es una leyenda del tenis mundial y, en concreto, del tenis femenino donde logró, entre otras muchas cosas, ganar nueve títulos de Wimbledon. Con dicho palmarés, la exjugadora estadounidense de origen checo es una autoridad a la hora de hablar de deporte femenino y en su último artículo en The Times, Martina ha dado su opinión sobre la polémica acerca de las deportistas transgénero.

Esta es la traducción de parte del artículo de Navratilova:

Es una locura y es un engaño. Me complace dirigirme a una mujer transgénero en la forma que prefiera, pero no me gustaría competir contra ella. No sería justo.