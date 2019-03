Kyrgios se pone chulo y contesta a Rafa Nadal

Es un jugador talentoso, joven y anárquico, pero todo ello no evita que la mayor parte de los jugadores y expertos en tenis le califiquen como un "maleducado" y un "mal profesional". Son lógicos ciertos comentarios ya que en varios partidos ha amagado con retirarse, en otros ha sacado mal aposta para perder los puntos... En definitiva, Nick Kyrgios es el bad boy del tenis.

Clasificado ya para las semifinales de Acapulco derrotando a Wawrinka sigue trayendo cola su enfrentamiento en la pista con Rafa Nadal en la ronda anterior donde hizo amago de retirarse o de estar lesionado para luego, sano completamente y ganando, dedicar un feo gesto al público.

Nadal habló de la actitud de Nick en rueda de prensa: "Creo que es un buen chico, pero le falta un poco de respeto al público, hacia el rival y hacia sí mismo también. Es un jugador que tiene un talento descomunal. Por calidad dicen que podría ganar 'Grand Slams' y pelear por las primeras posiciones del ránking, pero por algo está donde está".

Kyrgios, horas después, también ha replicado a Nadal: "Soy diferente, Rafa es diferente. Podría centrarse en lo que tiene que hacer. No sabe por las lesiones que he pasado, no sabe nada sobre mí, así que no voy a escucharle".

El tenista australiano no se quiso quedar en la primera réplica sino que mantuvo el tono para atacar y lanzar un dardo más a Nadal: "Es muy lento entre punto y punto. Hay una regla que pide darse prisa en los saques y él gasta todo el tiempo. El tiene su juego, yo el mío. Esto es deporte. No consideraré sus palabras".