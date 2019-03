Roger Federer y Rafa Nadal están que trinan. Están sucediendo cambios importantes en la cúpula de la ATP y ambos han tenido que enterarse por los medios, algo que les ha puesto en alerta y ha hecho que unan sus fuerzas. Tras la reunión que protagonizaron el pasado fin de semana en la casa que Federer tiene alquilada en el valle de Coachella (al este de Los Ángeles) para hablar del futuro del tenis tras el despido de Chris Kermode como presidente de la ATP, después de seis años de de mandato, ambos han alzado la voz en Indian Wells.

Rafael Nadal, después de su primera victoria en el Masters 1000 de Indian Wells, habló del tema más candente de la semana que es la no continuidad de Chris Kermode como presidente de la ATP a finales de la presente campaña. En este sentido, el balear, en declaraciones recogidas por UbiTennis, comenta: "Soy honesto y sé que no puedo decir mucho, porque decidí desligarme de la política, pero me ha decepcionado mucho que nadie se dignara a llamarme para informarme de esto, de cuál es la verdadera razón por la que Chris no estará más con nosotros".

Nadal apuntó al actual consejo de jugadores, presidido por Novak Djokovic, número uno mundial: "Los jugadores que están en el Consejo nos representan a todos y para tomar una decisión como esta deben hablar con todos. Si hay muchos jugadores en la misma situación que yo, es probable que el Consejo no hiciera bien su trabajo. Considero que tras 18 años en este mundo, tengo una perspectiva que puede ayudar a saber qué es lo que necesitamos, no tengo ningún interés personal. Me encantaría saber qué es lo que ha pasado y qué nos espera ahora".

Novak Djokovic ya afirmó el pasado viernes que la última vez que había hablado con Nadal había sido en el Masters 1000 de París-Bercy. En la misma línea del manacorí se expresaba Roger Federer: "Quiero saber qué ha pasado para que Kermode no continúe en su puesto. Hay muchas preguntas que necesitan ser respondidas y entonces tanto yo como muchos otros jugadores estaremos tranquilos. Yo sé que muchos eran favorables a la continuidad del presidente actual. Las prioridades no son las mismas para todos. Algunos están más preocupados por el dinero, otros por el calendario, otros les preocupa tener simplemente más poder...".