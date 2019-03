El tenista español Rafa Nadal superó (7-6(2), 7-6(2)) este viernes al ruso Karen Khachanov para acceder a semifinales del torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, donde se medirá con el suizo Roger Federer, quien ganó poco antes su duelo de cuartos al polaco Hubert Hurkacz (6-4, 6-4).

El balear tuvo que remontar un inicio complicado, encontrando su tenis en los intercambios largos hasta ponerse por delante en el 'tie-break'. Después, el tres veces campeón del torneo californiano recuperó la línea autoritaria de estos días, sin ceder un set, pero sufrió el contratiempo de una molestia en la rodilla derecha que deja dudas sobre su estado físico dentro de 24 horas.

El Nadal-Federer vivirá el capítulo 39, después de que no se vieran las caras en 2018, y el cuarto en Indian Wells, con 2-1 para el suizo. Los últimos cinco duelos fueron para un Federer que hace dos semanas alcanzó su título 100 con la victoria en Dubai. El español busca estrenar la temporada y reconquistar un torneo que no gana desde 2013. La otra 'semi' la jugarán Thiem y Raonic.

El de Manacor entró frío en el desierto, con un mal saque y un 'break' en contra para empezar. Khachanov vio la puerta abierta y no dudó en entrar, después de cinco derrotas en cinco partidos, en busca de sumar opciones contra el ganador de 17 'grandes'. Nadal entró en escena con el 2-1 y apretó en el resto del sexto juego para devolver el 'break'. Los peloteos eran del español, a pesar de los duros golpes de su rival, más protegido por su saque.

La defensa del balear le dio hasta cuatro bolas de 'break' al resto, pero tuvo que ser en la muerte súbita donde Nadal confirmó su remontada. El golpe no pareció inquietar al joven ruso, pero viejos fantasmas atormentaron entonces al español. Con 2-1 a favor, el actual número uno pidió asistencia médica y el fisio le vendó la rodilla derecha. Nadal se probó con el miedo a la recaída, aunque logró romper a un Khachanov incapaz de leer bien el partido.

El ruso insistió para recuperar el 'break', mientras Nadal recuperaba sensaciones y apoyaba más su pierna derecha. El arreón le sirvió al español para llevar el mando del encuentro, salvar una bola de set e imponerse en un nuevo 'tie-brek'. El buen saque abandonó al ruso en otra muerte súbita que aseguró un Nadal-Federer que estará pendiente de una rodilla que ya puso fin a la temporada del español el año pasado en el US Open.

Federer lo hace fácil

En el turno anterior, a las 11 de la mañana hora local, Federer alargó su marcha triunfal sin ceder ningún set. El cinco veces campeón del torneo sacó argumentos para evitar la sorpresa de un Hurkacz que jugaba por primera vez una ronda de cuartos de final de Masters 1000. Ni la agresividad del polaco ni el viento despistaron al suizo, en su media de poco más de una hora para avanzar.

Federer logró el 'break' en el quinto juego del primer set, aprovechando los errores no forzados que acompañaron a su rival. No tiró la toalla Hurkacz ni se intimidó con las subidas a la red no del todo efectivas del campeón de 20 'grandes'. El suizo se apuntó la manga inaugural, serio también en el intercambio que proponía el número 67 del mundo en su intento de revelarse.

La opción de 'break' para Federer llegó antes en el segundo parcial, en el tercer juego. Los raquetazos del polaco no lograban la misma efectividad que el repertorio del exnúmero uno, confiado en evitar sustos contra un rival al que nunca se había enfrentado. Aún así, el suizo dio dos opciones de rotura, que salvó recuperando el primer saque para acudir a su duodécima semifinal en el desierto californiano.