Kyrgios responde a Nadal: "No voy a respetar a alguien por pasar la pelota por encima de la red"

Nick Kyrgios es, en la mayoría de ocasiones, noticia por acciones lejos del terreno deportivo que por su rendimiento en una pista. El australiano se encuentra ahora mismo disputando el Miami Open donde se medirá este domingo al serbio Dusan Lajovic, pero antes ha querido repasar la actualidad del mundo del tenis con el Daily Mail. Kyrgios está siempre en boca de todo el mundo, pero él cree que como deporte, el tenis debe considerarse un espectáculo.

"Cinco guardias de seguridad se acercaron y me dijeron que se lo habían pasado bien viendo el partido. Eso es realmente lo más importante porque así es el negocio del entretenimiento", explica.

Por supuesto, no quiso dejar pasar la oportunidad de responder a Rafa Nadal, quien durante el abierto de México, aseguró que Kyrgios no sólo faltaba el resto a la afición, jugadores y resto de componentes del tenis, si no que también se lo faltaba a él mismo. "No sé cuánto respeto los demás les muestran, pero no voy a respetar realmente a alguien sólo porque pueden golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo los respete", espetó.

Otra del indeseable Nick Kyrgios, ayer en el doble junto a Fritz (perdieron vs Pella/Sousa) "What's wrong with you? You’re a disgrace. You’re a f*****g disgrace"@ATP_Tour

Va más allá y critica duramente la actitud de Nadal, Federer y compañía sobre cómo afrontan los partidos. "Lo que hacen por el deporte es enorme. Inspiran a millones de aficionados en todo el mundo, pero cuando estoy en la pista estamos compitiendo. No tratando de ser amigos", explica.

Nick Kyrgios no va a cambiar. De hecho ya ha hecho de las suyas durante el último encuentro en el Miami Open. En su encuentro de dobles, donde fue eliminado, insultó gravemente al Juez de Silla: "Eres un jodido desgraciado. Salgo, doy el 100% y tengo que tratar con idiotas como él. ¿Es multado por sus errores? Esto es una basura".