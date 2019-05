Rafa Nadal debuta en Roland Garros ante un jugador con deficiencias auditivas

Yannick Hanfmann será el primer rival de Rafael Nadal en Roland Garros, es decir, el tenista alemán tendrá que ver justo al otro lado de la red al rey de la tierra batida y al once veces ganador del torneo parisino. El reto ya de por sí es complicado, por no decir imposible, pero la historia del tenista alemán va más allá de una simple carrera como jugador.

Rafa Nadal jugará hoy ante un tenista que nació con una deficiencia auditiva, hecho que no le ha impedido tener una vida normal y disfrutar de lo que más le gusta, el tenis. No se pude definir a Hanfmann como un jugador sordo aunque no posee desde su nacimiento del 40% de la audición o lo que es lo mismo cuenta con poco más del 50% de la capacidad auditiva de una persona normal.

El número 184 del mundo habló de su problema en la previa del partido: "A veces, es una ventaja en la pista. No escucho mucho lo que está pasando, pero no creo que en el tenis sea una gran desventaja. Para mí todo es como un ruido a excepción de cuando se grita mucho y creo que este lunes podré apreciar la atmósfera que se cree en la Philippe Chatrier".

El sorteo es una arma de doble filo para Hanfmann ya que por un lado tiene muchas papeletas para ser eliminado, pero por otro lado jugará en el mejor escenario posible: "Tuve una mezcla de sensaciones. Por supuesto que no me puedo alegrar de que me toque Nadal, pero al mismo tiempo me daba la oportunidad de jugar en la central con el mejor tenista de la tierra".