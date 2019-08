Daniel Evans, del positivo por cocaína en 2017 a ser rival de Nadal en Canadá

Hasta 2017 la historia de Daniel Evans en el mundo del tenis era la de un jugador talentoso de 27 años que sin ser una gran estrella alcanzó el Top-50 del ranking ATP. Era una historia normal, sin demasiados éxitos, pero una carrera normal dentro del mundo del tenis. Todo ello se truncó hace dos años cuando Evans se hizo famoso por algo totalmente extradeportivo.

Todo sucedió en el mes de junio de 2017 cuando Evans se sentó delante de los medios de comunicación de su país para dar explicaciones. ¿Qué necesitaba decir? "Perdón", básicamente. Y la razón de sus disculpas no era un tema menor ya que en abril de ese mismo año había dado positivo en un control antidopaje por haber consumido cocaína.

"Es una droga muy dura y no sólo en el mundo del deporte. La cocaína es terrible también en la vida. Arruina las vidas de la gente. Es lo peor que he hecho en la vida y he decepcionado a mucha gente. He traído mala prensa al tenis. Sólo Dios sabe lo que alguno de los grandes de este deporte habrán pensado cuando vieron algo así en los titulares", comentó Evans tiempo después de su famosa rueda de prensa pidiendo disculpas.

La ITF (International Tennis Federation) sancionó al jugador nacido en Birmingham con un año fuera de las pistas y a Evans le tocó empezar de cero. Lejos quedó su mejor ranking en marzo de 2017 cuando llegó al puesto 41 y Daniel tuvo que tocar fondo para volver a ver la luz en 2018. Volvió a la competición en Glasgow, Escocia, y poco a poco ha vuelto a subir peldaños en el ranking ATP. Ahora mismo ostenta el puesto 53 y en el Masters 1000 de Canadá se medirá a Rafa Nadal en primera ronda. Rafa es favorito claro ante un jugador con el que nunca se ha enfrentado durante su carrera.

Evans sigue teniendo un fuerte carácter que más de una vez le ha jugado una mala pasada en la pista, pero por suerte para él su error ya ha quedado atrás y de ese positivo por cocaína en 2017 ha pasado a ser el rival de Nadal en todo un Masters 1000. Todo listo, "play".