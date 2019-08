Gran gesta de Duckhee Lee. A sus 21 años, este tenista surcoreano se ha convertido en el primer jugador sordo que gana un partido en un cuadro final de un torneo de la ATP, después de imponerse al suizo Henri Laaksonen, por 7-6 (4) y 6-1, en primera ronda de Winston-Salem (Estados Unidos), un torneo que sirve de preparación para el US Open.

Desde luego que el camino de Duckhee ha sido "muy difícil", pero la ayuda de su familia le ha ayudado a superar los momentos difíciles. "La gente se reía de mí, de mi discapacidad. Me decían que no debería estar jugando. Quería enseñarle a todos que podía hacerlo. Mi mensaje para aquellos con una discapacidad auditiva es que no se desanimen. Si te esfuerzas, puedes hacer cualquier cosa", ha dicho el surcoreano en declaraciones recogidas por la web del circuito.

Al tenista de Jecheon, que mide 1,75 metros y es diestro (su revés es a dos manos) le fue diagnosticada la discapacidad auditiva con sólo dos años. Durante los partidos no puede escuchar las indicaciones de los jueces de línea ni del juez de silla, por lo que se comunica con ellos mediante señales y gestos.

Ganador de diez títulos en el Circuito Júnior ITF, la historia de Duckhee ha conmovido al mundo del tenis. Rafa Nadal fue uno de los primeros en quedarse sorprendido por las habilidades del surcoreano. Peloteó con él en un acto en Corea donde estaba al ser imagen de la multinacional KIA. "Su historia es una fuente de inspiración y nos enseña que debemos luchar contra las adversidades. Un jugador conoce a su rival con el sonido de su raqueta y él no puede hacer eso", ha dicho Nadal del asiático.

"Si tuviera que jugar con los auriculares puestos, es increíblemente difícil aumentar la velocidad de la pelota, el giro que sale de la raqueta. Usamos mucho nuestros oídos para procesar todo eso. Obviamente es una gran desventaja, por lo que poder hacer lo que está haciendo es un gran esfuerzo", comentaba, por su parte, Andy Murray.

Lee sólo habla el idioma de su país, donde aprendió a leer los labios de la gente. Sin embargo, intentaba expresar su alegría por el triunfo en Winston-Salem a través de las redes sociales gracias a la ayuda de su novia Soopin.

Duckhee Lee se mueve por los torneos con una aplicación para traducir en su teléfono móvil. "Recuerdo que le gané hace un par de años y me vino a preguntar cuáles eran sus debilidades. Utilizó el Google Translator", cuenta sobre él el jugador norteamericano Tennys Sandgren.

Gane o pierda este martes contra el polaco Hubert Hurkacz, Lee ha escrito una historia de superación, una semana antes de la gran cita del US Open.