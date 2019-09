Rafael Nadal ya está en los cuartos de final del US Open. El español cumplió los pronósticos con creces al vencer a Marin Cilic en uno de sus mejores partidos en este torneo en toda su carrera. El número 2 del mundo venció en cuatro sets, por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2 y se enfrentará en la siguiente ronda ante al argentino Diego Schwartzman.

Tras perder el segundo set, Nadal sacó su mejor versión y dejó una sucesión de grandes puntos que provocó la ovación del público. Hasta el match point con el que ganó el partido fue espectacular. Tras la primera manga, mostró frescura en sus piernas, claridad de ideas y definición con sus golpes decisivos en las dos horas y 48 minutos que duró el partido.

¡Qué grande eres, @RafaelNadal! p> hibición magistral en el #USOpenEurosport ante Marin Cilic. Con el punto del torneo cerró una noche épica e inolvidable en la Arthur Ashe p> Pudiste verlo en https://t.co/BR6wSK3fO2 pic.twitter.com/xCTmD8ylUk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2019

Nadal logró 37 golpes ganadores por 26 errores no forzados, además de colocar 11 saques directos y hacerle con su resto seis breaks a Cilic. El croata no está pasando por su mejor momento pero es un ex Top 10 y ganador del propio US Open. Un tenista a tener en cuenta. Nadal fue un huracán y alcanza así por novena vez los cuartos de final, en las 15 participaciones que lleva en el Grand Slam de Estados Unidos.

Su próximo rival será el argentino Schwartzman

Su próximo rival será el argentino Diego Schwartzman, vigésimo favorito, que eliminó al alemán Alexander Zverev, sexto cabeza de serie, por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3. Nadal y Schwartzman, de 27 años, se verán por octava vez en el Tour de la ATP con dominio completo para el exnúmero uno del mundo español, que tiene 7-0 a su favor.

En rueda de prensa, Nadal destacó su conexión con la grada, gracias a varios puntazos. "Son momentos bonitos" y de "gran electricidad", dijo Nadal, que le permiten tener esa "conexión" con el público del US Open, al que cree que le gusta su "estilo e intensidad en la pista", apuntó el tenista español, que al acabar el partido también tuvo unas palabras de elogio para el golfista Tiger Woods, que lo apoyaba desde la grada.

Nadal es consciente de que en cuartos, contra Schwartzamn, tendrá un público argentino "muy ruidoso" a favor de su compatriota, pero "son muchos los partidos jugados aquí ya" y, si bien prefiere tener el público a favor, si se le pone en contra tampoco cree que le quite concentración.