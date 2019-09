Dimitrov allana el camino de Nadal tras eliminar a Federer en la sorpresa del año

El Abierto de Estados Unidos se ha quedado sin dos de los tres mejores tenistas. Tras la retirada de Novak Djokovic, ahora ha sido Roger Federer. El ganador de 20 Grand Slam ha caído eliminado en los cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Un partido que se decidió en cinco sets y más de tres horas: 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2.

Dimitrov, un tenista que prometía mucho pero que no llegó a cumplir las expectativas, está viviendo un gran momento. 28 años y número 78 del mundo, alcanza por primera vez las semifinales del Abierto de Estados Unidos, sus terceras semifinales en un torneo de Grand Slam tras Wimbledon en 2014 y Australia en 2017.

Dimitrov, que tampoco había ganado nunca a Federer en los siete enfrentamientos anteriores que habían tenido, logró su triunfo más importante de su carrera y también el que generó mayor sorpresa. Dimitrov es el semifinalista de Grand Slam con el puesto más bajo desde el número 94 del alemán Rainer Schuettler en Wimbledon, en 2008, y el del Abierto de Estados Unidos desde Jimmy Connors como número 171 del mundo, en el de 1991.

¡Federer también cae eliminado! p> Grigor Dimitrov supera al número tres del mundo y se mete en semifinales del #USOpenEurosport derer sufrió molestias físicas que lo lastraron en el quinto set pic.twitter.com/D7MIyRUckc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 4, 2019



Federer reconoció el gran partido de su rival: "Este es el momento de Grigor (Dimitrov) y no el momento de mi cuerpo", declaró Federer, quien cometió errores no forzados poco comunes en su tenis y también necesitó que saliese el preparador físico al comienzo del quinto set. Luego confirmó que no estaba bien de la espalda aunque añadió que no había perdido por estos dolores.

El camino de Rafa Nadal se allana aun más. El español jugará este miércoles ante el argentino Diego Schwartzman (20) en los cuartos de final. Eso, si Medvedev, quinto cabeza de serie, está dejando un tenis de nivel máximo. Lo volvió a demostrar en el duelo de cuartos de final ante Wawrinka al que superó en cuatro sets, 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-1 en tres horas y 12 minutos, a pesar de que también tuvo problemas físicos con el cuádriceps.