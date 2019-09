Toni Nadal en 'El Primer Palo': "Si Rafa no se hubiese perdido por lesión 14 Grand Slams..."

Es la batalla por excelencia en el mundo del tenis y, por suerte, no tiene visos de que se vaya a acabar en el corto plazo. ¿Quién será el jugador que ganará más Grand Slams? De momento gana Roger Federer con 20, le sigue el reciente ganador del US Open, Rafa Nadal, que tiene 19, y en tercer lugar aparece Novak Djokovic con 16. Los dos primeros con 38 y 33 años, respectivamente, y el serbio con 32.

Tras la conquista norteamericana de Nadal, el duelo del Big 3 del tenis mundial está totalmente incendiado y para hablar de ello y de muchas más cosas, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, pasó por El Primer Palo con Juanma Rodríguez.

Toni Nadal no sabe quién ganará más Grand Slams, pero sí tiene claro que su sobrino podría tener más de los 19 que ostenta en su palmarés: "Se ha perdido 14 grandes por lesión. Con el porcentaje de triunfos es fácil deducir que hubiera caído alguno mas de haberlos jugado. La cabeza es importante, pero sin manos y sin buen físico no haces nada. Rafa no es sólo mentalidad".

Escucha aquí la entrevista completa