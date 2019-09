Las armas y los objetivos de Rafa Nadal para reconquistar el trono del tenis

Rafael Nadal está a solo 640 puntos del actual número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, y pese a que el campeón español ha repetido hasta la saciedad que él prefiere ganar títulos por encima de cualquier otra cosa, la realidad es que tiene a tiro su retorno al trono del tenis mundial.

El año de Rafa ha ido de menos a más dentro del sobresaliente que ya debe tener en su nota final solo contando lo hecho en los Grand Slams. Jugó y perdió la final de Australia a principios de año, ganó Roland Garros, hizo semifinales en Wimbledon y acaba de ganar el US Open. Solo con eso, el año de Nadal es histórico, pero el tenista manacorí quiere y puede ganar aún más cosas, como hizo también en los Masters 1000 de Roma y Montreal.

¿Qué puede ganar en lo que queda de 2019?

Cinco eventos marcan el calendario de Rafa Nadal para finalizar el año tenístico. El primer punto a destacar será la tercera edición de la Laver Cup que enfrentará a Europa con el Resto del Mundo. Rafa ya tiene una en su palmarés y buscará la segunda en Suiza del 20 al 22 de septiembre formando equipo con Roger Federer o Dominic Thiem entre otros.

La Laver Cup ya es un torneo oficial, sin embargo, como ya pasó en ediciones anteriores no dará puntos para el ranking ATP. Todo lo contrario pasará con los siguientes Masters 1000 que Nadal tiene en el horizonte. Del 6 al 13 de octubre toca Shanghái y del 28 de octubre al 3 de noviembre, París. Casualmente ambos torneos son los únicos, junto a Miami, que el español jamás ha ganado. Dos finales en China y una en Francia son sus mejores resultados. Para superar y ganar más puntos este curso, Nadal deberá ganar en tierras asiáticas y superar los cuartos de final en territorio galo. Djokovic, por su parte, defiende título en China e hizo final en París. Si su hombro le sigue dando problemas habrá que ver su rendimiento en ambos torneos.

Una vez finalizados los Masters 1000 de 2019, Nadal volará a Londres. Ha hecho 2 finales en las Nitto ATP Finals (del 11 al 17 de noviembre), pero jamás se ha llevado la Copa de Maestros a casa. En 2018 no compitió y eso le da mucha ventaja para seguir sumando puntos. Djokovic hizo final. Finalizado dicho torneo, Londres dará paso a Madrid para buscar la primera Copa Davis con el nuevo formato que la convertirá en un Mundial de Selecciones (18 al 24 de noviembre).

Las armas de Nadal

No vamos a descubrir en septiembre de 2019 qué armas tiene Rafa Nadal sobre una pista de tenis, pero sí se pueden precisar y matizar varios aspectos de su juego y también de su físico. El año a nivel competitivo está siendo inmejorable y el hecho de no haber tocado final en torneos como el de Madrid o Montecarlo, dentro de lo malo, le han permitido más días de descanso. En el último US Open no tuvo que jugar el partido de segunda ronda y eso también le ahorró esfuerzo de cara a la victoria final en Nueva York.

Con el depósito de gasolina listo para el tramo final de temporada, Nadal seguirá afinando cada vez más el nuevo saque y el estilo agresivo y dominador que sus entrenadores le han dado a su juego. Es evidente que Rafa se ha tenido que reinventar para seguir ganando con 33 años y así lo ha demostrado en este año 2019.

A nivel técnico todos conocemos a Rafa Nadal, pero en Libertad Digital hemos tenido acceso a una de sus armas físicas, la Babolat Pure Aero 2019. El tenista español es un hombre de costumbres y nadie se imagina a Rafa en pista sin una Babolat en la mano. Para este año 2019, el actual número 2 del mundo ha contado con una versión más flexible de su raqueta habitual. La Pure Aero es perfecta para el juego dominador que Nadal quiere imprimir siempre desde el fondo de la pista y, además, le ayuda a generar ese efecto en la pelota que le convierte en un verdadero quebradero de cabeza para sus rivales. No en vano, Rafa genera unas 5.000 revoluciones por minuto con su golpeo, es decir, el doble de las que imprime el tenista medio del circuito. El arma de Rafa Nadal estuvo en los estudios de esRadio.

Cinco títulos le quedan por delante al campeón español en este 2019 y, si todo va bien, Nadal podría acabar el año siendo nuevamente el número 1 del mundo.