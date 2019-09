Feliciano López se impone a David Ferrer y se proclama campeón de la IV Senior Masters Cup

El español Feliciano López se proclamó campeón del IV Senior Masters Cup de tenis, que se ha disputado en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, tras imponerse al ya retirado David Ferrer en un partido que se decidió en tres sets (2-6, 7-5 y 11-9).

Ferrer lleva cuatro meses retirado, pero este sábado demostró que no se le ha olvidado jugar al tenis sobre su superficie preferida, la tierra batida. Sin embargo, el toledano logró voltear un partido que se le puso cuesta arriba para proclamarse campeón de la cuarta edición de este torneo dedicado a extenistas. Feliciano sucede así en el palmarés del torneo a Albert Costa, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero. "Ha sido muy duro. David está muy en forma, me ha costado entrar mucho en el partido. l ha jugado mejor que yo en el primer set y parte del segundo. He ido jugando mejor a medida que el partido avanzaba. Estoy muy contento, jugar aquí es siempre un placer y hacerlo contra amigos es algo increíble", afirmó Feliciano.

Ferrer aseguró haber disfrutado "muchísimo" durante todo el torneo: "He hecho un buen tenis. Echaba mucho de menos jugar en una pista central y sentir el cariño del público. Espero que 'Feli' y Robredo jueguen muchos años más en el circuito profesional", finalizó sobre dos de sus rivales este fin de semana.