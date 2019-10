Rafa Nadal se une al proyecto 42 Madrid de la Fundación Telefónica

Rafa Nadal es un ídolo de masas y el mejor ejemplo se ha vivido esta mañana en el distrito de Telefónica con la llegada del tenista español para presentar 42 Madrid, el nuevo proyecto de la Fundación Telefónica cimentado en la creación de una escuela de programadores donde cada alumno elige cómo quiere llevar a cabo su aprendizaje. Sin profesores y sin horarios, de manera libre, pero siempre utilizando una frase: "Trabajo en equipo".

Nadal, recibido por decenas de trabajadores a su llegada, estuvo acompañado en el acto por el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y ambos compartieron un coloquio acerca de 42 Madrid, los valores de trabajo y esfuerzo que ambos comparten y por supuesto del presente tenístico del campeón español. Nadal habló de la presente temporada y también de su reciente lesión de muñeca.

"Tuve un inicio de temporada complicado por problemas físicos. He tenido la suerte de que desde Barcelona hasta aquí he podido jugar todos lo torneos que he querido,y eso es fundamental. La final del US Open fue dura a nivel físico, luego estuve en la Laver Cup y ahora tengo un problema en la mano que me ha impedido ir a Shanghái, pero espero que podamos seguir con el planning que queremos y acabar el año de la mejor manera posible", explicó Nadal.

El reciente ganador del US Open volvió a dejar otra lección de vida con sus palabras y en poco más de un minuto explicó cómo afronta él los sacrificios diarios que debe hacer dentro y fuera de las pistas de tenis.

Nadal descansará en el Masters 1000 de Shanghái y su regreso podría llegar en París, justo antes de la Copa de Maestros de Londres y de la Copa Davis que se celebrará en Madrid.