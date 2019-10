Falta poco más de un mes para que la Caja Mágica de Madrid acoja la nueva Copa Davis, del 18 al 24 de noviembre, impulsada por Rakuten y que tiene como socio principal a Kosmos Holding, la compañía cuyo presidente-fundador es Gerard Piqué.

En el torneo habrá 18 equipos potentes, pero también un gran ausente como es Suiza. El conjunto helvético no se ha clasificado para la fase final del torneo y Roger Federer ha sido siempre uno de los más críticos con la competición desde el principio, especialmente por las fechas y porque es muy similar a la futura Copa del Mundo de la ATP.

El pasado martes, durante su visita al programa El Hormiguero de Atresmedia junto con el extenista David Ferrer, Piqué dijo que estaba tratando de convencer a Federer para que jugara esta nueva Copa Davis, al tiempo que definió al actual número tres del mundo como "el mejor tenista de la historia".

Pese a estos elogios, Roger Federer no ha dudado en lanzar un dardo envenenado al defensa del FC Barcelona señalando que "nunca lo conocí (a Piqué), así que no sé en qué necesitamos trabajar". Estas declaraciones del tenista suizo, en rueda de prensa durante el Masters de Shanghái, no hacen sino arrojar más luz a su negativa a jugar la nueva Copa Davis. Y es que, a la pregunta de un periodista sobre si alguna vez disputará el torneo, Federer decía que, aunque no se ha "retirado oficialmente" de la Copa Davis, "es más probable que no" la juegue. "Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes", señalaba.

"Además, tener cuatro hijos y la esposa es otra cosa. Simplemente no puedo estar en todas partes. Siempre dije que cuando juegas la Copa Davis debes perderte el Masters 1000. ¿Vale la pena? No siempre. No para mí, de todos modos", añadió el veterano jugador de Basilea, que este jueves ha sellado su billete para cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái tras ganar al belga David Goffin por 7-6 (7) y 6-4. El próximo rival de Federer en la ciudad china será el alemán Alexander Zverev, sexto del mundo.