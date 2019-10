Es la peor pesadilla deportiva para un aficionado sevillano: perderse el derbi entre Betis y Sevilla por un compromiso ineludible. Para muchos es solo eso, una pesadilla, pero para un socio bético, por desgracia, ese mal sueño se ha convertido en una realidad inevitable.

El próximo 10 de noviembre a las 21:00 horas se juega el Betis-Sevilla y el socio nº 3.498 se lo va a perder para ser presidente en una de las mesas electorales del sur de España. La carta ya le ha llegado y no puede hacer mucho para evitar su obligación durante la repetición de las elecciones generales, pero él, por si acaso, ha respondido con otra misiva en la que argumente por qué deberían dejarle ir a ver su Betis.

"Si la celebración de las elecciones generales no coincidiera temporalmente con la fecha fijada para el antedicho encuentro deportivo, estaría orgulloso del nombramiento como presidente de la mesa electoral. Pero al coincidir uno no puede más que decantarse por el partido de su equipo, el Betis, equipo al que ha antepuesto en circunstancias únicas y de trascendente importancia a lo largo de su vida, tales como la fecha en la que contrajo matrimonio o el nacimiento de su primera hija, al que no asistió por estar en un encuentro deportivo".