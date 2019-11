Las normas de la fase de grupos de la Copa Davis son claras: dos partidos individuales y uno de dobles por cada eliminatoria disputada. ¿Y si la serie ya se ha decidido por un 2-0 hay que jugar el dobles? Sí, a no ser que quieras perder el partido por un doble 6-0.

La reglamentación es clara, pero como casi todo en este mundo tiene un vacío legal que Canadá aprovechó la noche del martes. El contexto de la misma es fácil. Canadá ganó el primer día a Italia por 2-1 y el segundo a EEUU por 2-0, es decir, estaba clasificada y además como primera de grupo para los cuartos de final de la Davis. El problema es que Denis Shapovalov y compañía decidieron irse a casa una vez terminaron los individuales, sin jugar el dobles y alegando "fatiga y lesiones". Esa decisión les penalizó con un doble 6-0 en contra, pero a ellos les daba igual porque ya estaban clasificados. Shapovalov y Posposil, que ha habían jugado los primeros partidos, no quisieron forzar y con Felix Aliassime, lesionado, se borraron del último partido.

¿Por qué el doble 6-0 en contra ante EEUU pervierte la competición? Porque de los seis grupos, los líderes de cada uno de ellos pasarán a cuartos de final aparte de los dos mejores segundos y es ahí donde es fundamental contar puntos, sets y juegos. El equipo estadounidense, que estaba con la soga al cuello tras su primera eliminatoria, se encontró con el regalo de un partido y dos sets por 6-0. Ese resultado más una victoria hoy ante Italia les puede colocar como uno de los mejores segundos y darles el pase a cuartos.

Todavía no se ha quejado nadie, pero este vacío legal aprovechado por Canadá puede perjudicar a varias selecciones. Incluso España podría verse perjudicada si no ganase a Croacia, algo que no se espera ni mucho menos. Este error es otro más de esta primera edición de la Copa Davis en su nuevo formato.