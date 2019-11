Los cincos fracasos y cinco éxitos de la nueva Copa Davis

La nueva Copa Davis creada por la mente del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, finalizó en la noche de ayer con muchos puntos debatibles para sus defensores y detractores. El Grupo Libertad Digital estuvo presente durante toda la semana y ha podido comprobar en primera persona los puntos fuertes y débiles de este formato que ha debutado en Madrid y que se mantendrá el año que viene en la Caja Mágica de la capital de España.

Fracasos

1.- Horarios

El partido de fase de grupos que enfrentó a España y a Rusia el pasado martes duró hasta las 2 de la mañana, hecho que complicó la vida y el regreso a casa de los aficionados en plena semana laboral. Por otro lado los profesionales de la comunicación tuvieron que esperar aún más tiempo para finalizar con las ruedas de prensa y así poder marcharse a casa para nuevamente volver al día siguiente en una jornada que empezaba a las 11 de la mañana.

Si el martes, España jugó hasta las 2, EEUU e Italia llegaron hasta las 4 de la madrugada un día después, el pasado miércoles. Solo un día después de la polémica llegó otro episodio más. ¿Cuál fue la solución de la organización? Adelantar la sesión de mañana de 11 a 10:30 y la de las 18 a las 17:30. Aún así, el viernes, España y Argentina también acabaron pasada la una de la mañana.

La organización ya está mirando cómo solucionar este tema y dicha solución podría llegar ampliando de 7 a 10 días la Copa Davis del año 2020.

2.- Público

Para ser un mundial de tenis, la asistencia a la Copa Davis estuvo sostenida a nivel de cifras por la presencia de España y en concreto la de Rafa Nadal. El número 1 del mundo fue el protagonista que movilizó a las masas y por supuesto hablamos en su mayoría del público español. Cuando Rafa jugaba, la central se llenaba y si no lo hacía, los huecos eran más que visibles.

Ni siquiera la presencia de otra leyenda como Novak Djokovic mejoraba los aforos de la mañana. El horario laboral de lunes a viernes condicionó mucho la imagen de las gradas que por momentos estaban semivacías. Esto también suele ocurrir en el Mutua Madrid Open debido a los mismos motivos. Entre semana, el trabajo de los aficionados o el colegio de los más pequeños, manda.

3.- Seguridad

Lo contamos en Libertad Digital durante toda la semana y fue una constante. La seguridad de los aficionados y de los periodistas durante la Copa Davis estuvo en entredicho. Varios cámaras y miembros de televisiones y radios fueron atracados e incluso asaltados en los aledaños de la Caja Mágica.

Ruedas rajadas, seguimientos en coches y bandas latinas organizadas coparon los titulares de uno de los grandes fracasos de esta nueva Copa Davis.

4.- Vacíos legales

Las normas de la fase de grupos eran claras: dos partidos individuales y uno de dobles por cada eliminatoria disputada. ¿Y qué pasa si la serie ya se ha decidido por un 2-0? ¿Había que jugar el dobles? Sí, a no ser que quieras perder el partido por un doble 6-0. Canadá aprovechó ese vacío legal la noche del martes. Los canadienses ganaron el primer día a Italia por 2-1 y el segundo a EEUU por 2-0, es decir, estaban clasificados y además como primeros de grupo para los cuartos de final. El problema es que Denis Shapovalov y compañía decidieron irse a casa una vez terminaron los individuales, sin jugar el dobles y alegando "fatiga y lesiones". Esa decisión les penalizó con un doble 6-0 en contra.

Finalmente no pasó, pero EEUU pudo pasar como una de las mejores segundas gracias a ese regalo del doble 6-0 sin jugar. Australia siguió los pasos de Canadá y solo jugó el primer juego del choque de dobles. Con 1-0 se retiró y Bélgica ganó el partido acumulando muchos juegos a favor.

5.- Tenistas Top-10

Rafa Nadal, Novak Djokovic, Matteo Berrettini, Roberto Bautista y Gael Monfils fueron los Top-10 que acudieron al torneo. En muchos casos como el de Alexander Zverev o Daniil Medvedev, los tenistas más importantes del circuito no quisieron acudir a Madrid, por fatiga en caso del alemán y el ruso, y en otros porque directamente su selección no estaba clasificada. Así pasó con Roger Federer, Dominic Thiem o Stefanos Tsitsipas. Quieras o no, la ausencia de estos jugadores restó expectación aunque el nivel del torneo fue bastante positivo.

Éxitos



1.- El formato gusta a los jugadores

Sí, sé lo que van a pensar. ¿Cómo va a gustar el formato con el tema de los horarios y vacíos legales de por medio? La respuesta es simple: los países saben que eso va a cambiar y se va a matizar y a todos ellos, salvo alguna excepción leve, están encantados con el sistema de competición que convierte a la Copa Davis en un emocionante Mundial de tenis. En muchos países llegar a una Fase Final de la Davis era muy complicado u ocurría cada mucho tiempo. Ahora y como mínimo durante la fase de grupos, 18 países pueden disputar de la rivalidad deportiva de una fase de grupos o de un sistema de eliminatorias.

2.- Competitividad

Los 18 países se tomaron muy en serio esta nueva Copa Davis. No se vio a nadie pasearse por las pistas de la Caja Mágica y solo hay que ver las celebraciones posteriores a ganar las eliminatorias de equipos como Gran Bretaña, Francia, Canadá, Rusia o la propia España. Todos los jugadores sintieron la responsabilidad de no fallar cuando les tocaba jugar y la Copa Davis de Madrid contó con emoción, piques, duelo de aficiones y un ambiente sano de competitividad. En la pista central, los duelos de España ante Argentina , Gran Bretaña y Canadá fueron un espectáculo de animación y en los dos estadios más pequeños las hinchadas de Japón, Francia, Italia o Canadá se lo pasaron genial animando a los suyos en cada punto.

3.- Ambiente

España y Rafa Nadal fueron los grandes protagonistas del torneo al actuar de locales y las remontadas que tuvieron que hacer ante Rusia el primer día y Argentina y Gran Bretaña en cuartos y semis crearon un ambiente copero maravilloso. La Caja Mágica se entregó a los suyos para llevarles hasta la gran final y sin lugar a dudas el rojo y el amarillos se impusieron con diferencia al resto de banderas presentes.

Ganó España, pero durante una semana la Caja Mágica tuvo un ambiente de Mundial que metió a todos los equipos en competición. Ningún país echó de menos a su hinchada y en mayor o menor medida, los jugadores tuvieron el apoyo de los suyos. Eso sí, la batalla de aficiones la ganaron España y Argentina.

4.- Nivel de tenis

No estuvieron Federer, Thiem, Zverev o Medvedev, pero que nadie pase por alto que en la Copa Davis 2019 Nadal y Djokovic jugaron y ganaron todos su partidos individuales dejando un grandísimo nivel de tenis. A ellos se sumó el ruso Rublev que fue un ciclón sobre la pista llevando a Rusia a las cotas más altas. Diego Schwartzman, Fognini, Berrettini, Monfils, Andy Murray, Tsonga, Shapovalov, Khachanov, Nick Kyrgios… Los amantes del tenis tuvieron mucho donde elegir si querían ver buen tenis y lo dicho, solo con Nadal y Djokovic ya valía la pena acercarse a la Caja Mágica. El formato ayudó ya que cada punto era importante y todos se dejaron la piel para ganar el suyo.

5.- Difusión a nivel mundial

Con noticias negativas, pero también con positivas, España y la ciudad de Madrid coparon los titulares de la prensa deportiva internacional de, como mínimo, 18 países diferentes. Las zonas destinadas a la prensa nacional e internacional estaban repletas de personas y en todo momento se notó que se estaba trabajando en un Mundial de tenis. España, nuevamente, albergó otro evento deportivo histórico y además el primero en este nuevo formato.