El coronavirus también provocará la suspensión de Wimbledon

No se disputará Wimbledon por la crisis del coronavirus. Esa es la noticia que se hará oficial el miércoles, según avanza la agencia de comunicación Reuters. Esta información, aún no oficial pero sí oficiosa, lleva tiempo sonando y los rumores se incrementaron aún más con las palabras del vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis.

"Wimbledon declaró que tendrían una reunión el próximo miércoles donde tomarían la decisión final. Formo parte de la directiva de la ATP y la WTA. Ya se han tomado las decisiones necesarias y Wimbledon decidirá el miércoles su cancelación. No hay duda sobre ello. Es necesario en esta situación", comentó el dirigente alemán Dirk Hordoff.

Las palabras del vicepresidente de la federación germana tuvieron lugar en Sky Sports y ya en ese momento se vio que Wimbledon, al menos este año, tendría los días contados.

¿Pasará como con Roland Garros y se aplazará? No. Wimbledon no se disputaría en ningún caso y la razón tiene que ver con la delicada superficie donde se juega el torneo con más solera del calendario. El propio Hordoff fue aún más tajante con este tema, esta vez en L'Equipe.

"Los torneos de hierba han decidido que no se jugarán. La cancelación de Wimbledon se anunciará el miércoles. No es un rumor, lo van a hacer oficial. Es la única decisión posible. Wimbledon no se podría aplazar porque la hierba estará muy húmeda", sentenció Hordoff.