La predicción de Bill Gates a Rafa Nadal sobre la crisis del coronavirus

Lo ha destapado Toni Nadal. Sucedió el pasado 7 de febrero en Ciudad del Cabo. Se enfrentaban, en un partido de exhibición con fines benéficos, Rafa Nadal y Roger Federer. El español y el suizo también jugaron un partido de dobles junto a Trevor Noah y Bill Gates. Tras el encuentro, Gates le rebeló a Nadal el problema mundial que se avecinaba con la pandemia del coronavirus.

"Cuando estuvo en febrero jugando en Sudáfrica, mi sobrino habló con Bill Gates y este le dijo que lo que estaba pasando en China se iba a complicar", afirmó el tío y exentrenador de Rafa en Onda Cero.

No erró en su predicción un Gates que también le aseguró a Rafa que la situación no mejoraría hasta no dar con un tratamiento o una vacuna: "Hasta que no haya un fármaco o una vacuna veo complicado el panorama. Viviremos en una situación de incertidumbre y peligro hasta que esto no se encauce bien".