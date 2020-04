Alexander Zverev, número 7 del ranking ATP, es noticia en las últimas horas por unas declaraciones en su país en las que confirma que cree haber competido en el Open de Australia, el primer Grand Slam del año, con coronavirus.

La teoría de Zverev se basa en dos aspectos. Él y su novia estuvieron juntos el 28 de diciembre en China y días después empezó a encontrarse mal y a tener los mismos síntomas propios del coronavirus. Él mismo lo ha comentado en una entrevisa en el diario teutón Bild.

"Mi novia Brenda y yo estuvimos en China el 28 de diciembre. Me encontré muy mal varios días después. No os podríais imaginar la cantidad de veces que tosí durante mi mes en Australia. Tuve fiebre durante dos o tres días y estuve con tos seca durante mucho tiempo. Brenda también sufrió estos síntomas. No sabíamos qué era, pero ahora varios meses después viendo la situación de hoy en día, tengo claro que podríamos haber cogido coronavirus. No digo que lo hubiese tenido al 100%, ya que mis resultados en Australia fueron buenos, pero las sospechas están ahí", comentó Alexander.

Hay que recordar que el Open de Australia tuvo lugar del 20 de enero al 2 de febrero y que Zverev llegó hasta las semifinales pese a notar dichos síntomas. Fue derrotado por Dominic Thiem que posteriormente cayó en la final ante Novak Djokovic.

El tenista alemán también valoró cómo se encuentra actualmente con el confinamiento y con el parón que afecta a su vez al mundo del tenis: "La situación es bastante complicada para mí porque jugué muy mal en 2019. Apenas defendía puntos en los siguientes meses, y a causa de este parón y congelación de puntos, me he quedado atrapado en el séptimo puesto. Tenía muchas opciones de poder acabar el año en el top-5, pero esto me ha penalizado y tendré que esperar varios meses más para reanudar mis objetivos. Aunque ya en 2020 no me quedan muchas opciones".