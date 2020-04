Fernando Verdasco denuncia la censura que sufre tras publicar una encuesta sobre el Gobierno

El tenista español Fernando Verdasco ha denunciado la censura que ha sufrido en su cuenta de Instagram tras publicar una encuesta sobre la labor del Gobierno que preside Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus.

Me han bloqueado mis dos encuestas en instagram justo a las 1000 visitas !! Sólo para que lo sepáis , quería compartirlo con vosotros !! href="https://t.co/mRIqIQ6rzo">pic.twitter.com/mRIqIQ6rzo — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) April 19, 2020

Verdasco publicó los resultados de su encuesta en los que el 78% de sus seguidores suspendían a Pedro Sánchez y el 69% cambiarían su voto en caso de que hubiese nuevas elecciones.

Verdasco, idignado, se pregunta si los españoles ya no tenemos libertad de expresión: "¿No me he metido con nadie, por qué me las bloquean? ¡Sólo quería saber qué piensa el pueblo español de una forma limpia! ¿Ya no tenemos libertad de expresión?"