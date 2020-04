En plena pandemia mundial por el coronavirus siguen saliendo diferentes teorías sobre el pasado, presente y futuro del virus. Hay muchas recorriendo las redes sociales y en algunos casos provienen de gente muy famosa como es el caso que relatamos a continuación y que tiene al extenista ruso Marat Safin como protagonista.

La leyenda rusa del tenis ha hablado en una conversación por la red social Instragram con el diario deportivo Sports.ru y ha lanzado una teoría de las conspiración que incluso afecta a Bill Gates, creador de Microsoft.

"En 2015, Bill Gates dijo que tendremos una epidemia, luego una pandemia y que nuestro próximo enemigo era un virus, no una guerra nuclear. Simplemente lo sabía y todos se estaban preparando", comentó Safin,

Marat también dejó caer que en el Foro Económico Mundial de Davos se hicieron varias "simulaciones antes de que se conociera el virus en el mundo" y que el 5G también está inmerso en la situación: "Entonces el 5G ¿por qué comienza? Luego se introducirán los nanochips. Todo va a eso. Mira lo que está pasando a tu alrededor. La gente está en pánico, todo está como debería. Creo que no todo es como se dice. Es una situación preparada. Pero la gente se cree todo en las historias de terror en la televisión".

No es la primera vez que un deportista habla así del coronavirus ya que el boxeador británico Amir Khan piensa algo parecido: "No creo que el coronavirus venga de China. La gente dice que se originó de una sopa de murciélago y serpientes. ¿Creen esas tonterías? Yo no. ¿De verdad creen que el coronavirus no tiene algo que ver con la red 5G?".