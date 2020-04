La Federación española de tenis organizó este domingo una charla virtual con los actuales campeones de Copa Davis en la que Rafa Nadal dio su opinión sobre cómo va a afectar al futuro del tenis esta crisis del coronavirus. "Estamos en un momento muy difícil para todos", inició el manacorense. "Poco a poco las cosas van un poco menos mal. Llevamos un mes y medio durísimo, con muchísimas pérdidas irreparables, otras de menor importancia, pero que van a tener impacto en la sociedad, como sería el tema económico. Cuando ves a tanta gente que está muriendo... Sé que no están solos porque tienen al equipo sanitario al lado, que están haciendo un trabajo fantástico. Su trabajo ha sido memorable. Su entrega es digna de mención", manifestó.

En estos momentos el tenis mundial se encuentra suspendido hasta el próximo 13 de julio a la espera de que la pandemia remita. Torneos como Wimbledon, junto a toda la gira de hierba, han sido suspendidos y otros como Roland Garros han sido aplazados a septiembre. "Creo que hemos pasado una época muy mala en la que era muy complicado plantearse cualquier actividad deportiva", dijo Nadal al ser preguntado por la vuelta del tenis. "Soy muy pesimista en que el circuito pueda retomar a una actividad medio normal. Por el simple hecho de que nosotros viajamos a diferentes países, diferentes hoteles... Aunque se juegue a puerta cerrada hay mucha gente involucrada en los torneos. A nivel internacional veo un problema grave a la hora de retomar la competición. A nivel local, hay muchas cosas a resolver antes del tenis, pero si la gente puede ir a trabajar, puede ir, por ejemplo, a una obra, con las medidas de sanidad que están respetando, ¿por qué no vamos a poder volver a entrenar nosotros? Respetando las medidas de sanidad que nos impongan".

Esta posible vuelta de los entrenamientos fue secundada por Feliciano López y Sergi Bruguera. "Independientemente de lo que se tarde en volver al circuito, tenemos que tener una solución para volver a nuestro trabajo. Es un deporte sin contacto. Es el momento de empezar a pensar en cómo volver a los entrenos, en la competición ya influyen muchos otros factores que no involucran al Gobierno. Si tú vas con una persona juegas y te vas no pones en peligro a nadie", apuntó Feliciano. "El tenis es uno de los que parte con más ventaja para volver a la normalidad. Somos dos jugadores solo, no hay contacto físico, no necesitamos estar cerca en ningún momento. Es uno de los más fáciles para volver a jugar", añadió Bruguera, capitán del combinado de Copa Davis.

Torneos nacionales

Además, la Federación aprovechó la charla, en la que también estuvieron presentes Marcel Granollers, Pablo Carreño, Roberto Bautista, el director del hospital de campaña de IFEMA, Antonio Zapatero, y el médico de la Federación, Angel Ruiz-Cotorro, para anunciar una serie de torneos nacionales en caso de que el tenis mundial no pueda volver pronto.